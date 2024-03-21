قرعة مصر والمغرب في أولمبياد باريس

كما أوقعت القرعة، التي جرت مساء اليوم الأربعاء، المنتخب الأولمبي المغربي في المجموعة الثانية، رفقة الأرجنتين والمؤهل الثالث عن تصفيات آسيا وأوكرانيا.

وأقيم حفل سحب القرعة في مبنى لو بولس بضاحية سان دوني في العاصمة الفرنسية باريس.

وتقام الأولمبياد في الفترة بين 26 يوليو/ تموز و11 أغسطس/ آب المقبلين.

وتنطلق منافسات كرة القدم للرجال ضمن "أولمبياد باريس 2024" يوم 24 يوليو المقبل؛ أي قبل يومين من حفل الافتتاح.

وجاءت قرعة مسابقة كرة القدم كالتالي: