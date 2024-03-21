قرعة مصر والمغرب في أولمبياد باريس
أسفرت قرعة مرحلة المجموعات لمسابقة كرة القدم للرجال ضمن دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الثالثة، مع إسبانيا وجمهورية الدومينكان، ووصيف بطل آسيا.
كما أوقعت القرعة، التي جرت مساء اليوم الأربعاء، المنتخب الأولمبي المغربي في المجموعة الثانية، رفقة الأرجنتين والمؤهل الثالث عن تصفيات آسيا وأوكرانيا.
وأقيم حفل سحب القرعة في مبنى لو بولس بضاحية سان دوني في العاصمة الفرنسية باريس.
وتقام الأولمبياد في الفترة بين 26 يوليو/ تموز و11 أغسطس/ آب المقبلين.
وتنطلق منافسات كرة القدم للرجال ضمن "أولمبياد باريس 2024" يوم 24 يوليو المقبل؛ أي قبل يومين من حفل الافتتاح.
وجاءت قرعة مسابقة كرة القدم كالتالي:
المجموعة الأولى: فرنسا، أمريكا، الملحق العالمي (الفائز من صاحب المركز الرابع في آسيا ضد غينيا)، نيوزيلندا.
المجموعة الثانية: الأرجنتين، المغرب، صاحب المركز الثالث في آسيا، أوكرانيا.
المجموعة الثالثة: وصيف آسيا، إسبانيا، مصر، جمهورية الدومينكان.
المجموعة الرابعة: بطل آسيا، باراغواي، مالي، إسرائيل.