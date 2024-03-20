قرعة أولمبياد باريس 2024 لكرة السلة

نظام الملحق يقوم على 4 بطولات يستضيفها أصحاب أعلى 4 منتخبات تصنيفًا في الملحق، وهي منتخبات: إسبانيا، واليونان، وبويرتريكو، ولاتفيا.

ويشارك 6 منتخبات في كل بطولة، ويتم تقسيمها إلى مجموعتين، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة ليشكلا دورًا نصف نهائي ثم دورًا نهائيًا على أن يتأهل فريق واحد إلى الأولمبياد من كل بطولة.

تصفيات الملحق العالمي كالآتي:

تصفيات إسبانيا تضم منتخبات: إسبانيا - لبنان - أنجولا - فنلندا - بولندا - جزر الباهاما.

تصفيات لاتفيا تضم منتخبات: لاتفيا - جورجيا - الفلبين - البرازيل - الكاميرون - مونتينغرو.

تصفيات اليونان تضم منتخبات: اليونان - مصر - الدومينيك - سلوفينيا - نيوزلاندا - كرواتيا.

تصفيات بورتوريكو تضم منتخبات: بورتوريكو - إيطاليا - البحرين - المكسيك - كوت ديفوار - ليتوانيا.