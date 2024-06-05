تفاعل خيالي مع تعليق رونالدو على انتقال مبابي لريال مدريد (صورة)
تفاعل الجمهور بشكل خيالي مع الرسالة التي كتبها كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، ترحيبا بالفرنسي كيليان مبابي، المنضم حديثا لفريق ريال مدريد، بعد انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان.
وأعلن ريال مدريد، يوم الإثنين، تعاقده مع مبابي في صفقة انتقال مجاني، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.
وقال ريال مدريد عبر موقعه على الإنترنت، إن المهاجم مبابي وقع على عقد يمتد حتى عام 2029.
وكان مبابي قد نشر عدة صور، منها صورة له بسترة عليها شعار ريال مدريد، وهو بعمر 10 أعوام، واقفا إلى جوار كريستيانو رونالدو، الذي كان نجم الفريق وقتها.
وكتب مبابي عبر حسابه في "إنستغرام"، إن "حلمه قد تحقق".
وعلق رونالدو على صورة مبابي: "حان دوري للمشاهدة. أنا متحمس لرؤيتك تشعل سانتياغو بيرنابيو".
وهي الصورة التي لاقت تفاعلا كبيرا من الجماهير؛ إذ وصل الإعجاب بها لأكثر من 3.8 مليون إعجاب على منصة "إنستغرام"، وهو عدد ضخم لا يحققه الكثير من التعليقات على المنصة الشهيرة.
ووجه مبابي بدوره الشكر لكريستيانو رونالدو، في مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، قائلا: "رسائل مثلي الأعلى رونالدو، وإيكر كاسياس، وسيرجيو راموس جعلتني مفعمًا بالمشاعر، وأنا أشكرهم على ذلك".
من المتوقع أن يكشف عن مبابي بقميص ريال مدريد في حفل ضخم، في ملعب سانتياغو برنابيو وأمام جماهيره، في منتصف يوليو المقبل، بعد انتهاء بطولة كأس أوروبا 2024.