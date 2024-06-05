تفاعل خيالي مع تعليق رونالدو على انتقال مبابي لريال مدريد (صورة)

تفاعل الجمهور بشكل خيالي مع الرسالة التي كتبها كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، ترحيبا بالفرنسي كيليان مبابي، المنضم حديثا لفريق ريال مدريد، بعد انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان.

وأعلن ريال مدريد، يوم الإثنين، تعاقده مع مبابي في صفقة انتقال مجاني، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

وقال ريال مدريد عبر موقعه على الإنترنت، إن المهاجم مبابي وقع على عقد يمتد حتى عام 2029.

وكان مبابي قد نشر عدة صور، منها صورة له بسترة عليها شعار ريال مدريد، وهو بعمر 10 أعوام، واقفا إلى جوار كريستيانو رونالدو، الذي كان نجم الفريق وقتها.

وكتب مبابي عبر حسابه في "إنستغرام"، إن "حلمه قد تحقق".