أول ظهور لوالد لويس دياز بعد 13 يوما من اختطافه (فيديو)
كشف الاتحاد الكولومبي لكرة القدم أنه تم الإفراج اليوم الخميس عن لويس مانويل دياز خيمينيز والد الكولومبي لويس دياز جناح ليفربول.
واختطف والد لويس دياز في كولومبيا الشهر الماضي؛ وكانت القوات الخاصة تقوم بتفتيش سلسلة جبال تمتد على حدود البلاد مع فنزويلا؛ وعرضت الشرطة مكافأة قدرها 39 ألف جنيه إسترليني (48 ألف دولار) مقابل معلومات عنه.
وأكد الاتحاد الكولومبي لكرة القدم أن والد لويس دياز أُطلق سراحه من خاطفين.
وكان لويس مانويل دياز خيمينيز قد أمضى 13 يومًا في الأسر بعد أن اختطفته جماعة جيش التحرير الوطني المتمردة، المعروفة أيضًا باسم جيش التحرير الوطني، في محطة بنزين في كولومبيا بالقرب من الحدود مع فنزويلا.
واختطفت والدة لويس دياز أيضًا في الحادث، لكن تم إنقاذها في غضون ساعات بعد أن أقامت الشرطة حواجز على الطرق.
وسجل لويس دياز هدفا متأخرا في تعادل ليفربول مع لوتون تاون يوم الأحد قبل أن يكشف عن رسالة تحت قميصه كتب عليها "الحرية للأب".
وكان دياز قد عاد إلى كولومبيا قبل فوز ليفربول 3/0 على نوتنغهام فورست في الأسبوع السابق وغاب عن الفوز بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية على بورنموث، قبل إبلاغ يورغن كلوب بأنه يود اعتباره متاحًا للرحلة إلى لوتون تاون.
وفي تلك المرحلة كان هناك مؤشر على أن المفاوضات بين المسؤولين والمتمردين كانت إيجابية.
ومن المقرر أن يلعب ليفربول في وقت لاحق اليوم الخميس مع تولوز الفرنسي في الدوري الأوروبي لكن من غير المعروف إن كان لويس دياز سيلعب أم لا.