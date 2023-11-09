أول ظهور لوالد لويس دياز بعد 13 يوما من اختطافه (فيديو)

وسجل لويس دياز هدفا متأخرا في تعادل ليفربول مع لوتون تاون يوم الأحد قبل أن يكشف عن رسالة تحت قميصه كتب عليها "الحرية للأب".

وكان دياز قد عاد إلى كولومبيا قبل فوز ليفربول 3/0 على نوتنغهام فورست في الأسبوع السابق وغاب عن الفوز بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية على بورنموث، قبل إبلاغ يورغن كلوب بأنه يود اعتباره متاحًا للرحلة إلى لوتون تاون.

وفي تلك المرحلة كان هناك مؤشر على أن المفاوضات بين المسؤولين والمتمردين كانت إيجابية.

ومن المقرر أن يلعب ليفربول في وقت لاحق اليوم الخميس مع تولوز الفرنسي في الدوري الأوروبي لكن من غير المعروف إن كان لويس دياز سيلعب أم لا.