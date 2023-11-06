خاطفو والد لويس دياز يكشفون سبب تأجيل إطلاق سراحه

قال متمردو جيش التحرير الوطني في كولومبيا إن إطلاق سراح والد لاعب ليفربول لويس دياز سيتأجل، مع استمرار العمليات العسكرية في المنطقة.

وكان مسلحون اختطفوا سيلينيس مارولاندا والدة دياز ووالده لويس مانويل دياز، في إقليم لاجواخيرا، يوم السبت الماضي. وأُطلق سراح والدته في غضون ساعات.

ولم يتضح سبب الاختطاف، لكن مصادر أمنية تقول إن جيش التحرير الوطني دأب منذ فترة طويلة على تمويل عملياته من خلال حوادث الخطف، فضلا عن الابتزاز وتهريب المخدرات.