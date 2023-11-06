خاطفو والد لويس دياز يكشفون سبب تأجيل إطلاق سراحه
قال متمردو جيش التحرير الوطني في كولومبيا إن إطلاق سراح والد لاعب ليفربول لويس دياز سيتأجل، مع استمرار العمليات العسكرية في المنطقة.
وكان مسلحون اختطفوا سيلينيس مارولاندا والدة دياز ووالده لويس مانويل دياز، في إقليم لاجواخيرا، يوم السبت الماضي. وأُطلق سراح والدته في غضون ساعات.
ولم يتضح سبب الاختطاف، لكن مصادر أمنية تقول إن جيش التحرير الوطني دأب منذ فترة طويلة على تمويل عملياته من خلال حوادث الخطف، فضلا عن الابتزاز وتهريب المخدرات.
وقالت الجماعة، في بيان نشر في وقت متأخر أمس الأحد، إن وجود قوات الأمن الكولومبية في المنطقة عرقل إطلاق سراح والد اللاعب، رغم إعلانها في وقت سابق إطلاق سراحه "في أقرب وقت ممكن".
وجاء في البيان: "المنطقة لا تزال تشهد انتشارا عسكريا وهناك تحليق لطائرات وعمليات تمشيط مكثفة"، مضيفا أن هذه الظروف لم تسمح بإطلاق سراح لويس مانويل دياز".
وذكرت الجماعة في بيانها: "إذا استمرت العمليات في المنطقة، فسوف يتأخر إطلاق سراحه وتزداد المخاطر".