لويس دياز يوجه رسالة جديدة إلى خاطفي والده

وكان اللاعب الكولومبي غاب عن ليفربول في مواجهتي نوتينغهام فورست وبورنموث في الدوري وكأس رابطة المحترفين على الترتيب، الأسبوع الماضي.

وشارك دياز بديلًا في مباراة لوتون تاون، أمس، ودخل ليسجل في الدقيقة الأخيرة هدف التعادل وينقذ ليفربول من الخسارة في الدقيقة 95.

وبعد تسجيله هدف التعادل، رفع دياز قميصه ليكشف عن رسالة "الحرية لأبي"، ليلفت الأنظار إليه.

ثم لجأ اللاعب لحسابه على "إنستغرام" من أجل توجيه رساله جديدة، قائلا: "اليوم لا يتحدث إليكم لاعب كرة قدم، بل لوتشو دياز. ابن لويس مانويل دياز.. والدي عامل لا يكل، عمودنا في الأسرة، وهو مختطف".

وأضاف: "أطلب من جيش التحرير الوطني الإفراج الفوري عن والدي، وأطلب من المنظمات الدولية التوسط من أجل إطلاق سراحه".