مانشستر يونايتد يفاجئ جادون سانشو

قال إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد إن جادون سانشو أظهر، أخيرًا، قيمته الحقيقية من خلال أدائه في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مع بروسيا دورتموند.

وتألق سانشو، الذي عاد إلى بروسيا دورتموند حتى نهاية الموسم بعد خلافه مع تين هاغ، في فوز الفريق الألماني 1/0 على باريس سان جيرمان في الذهاب.

وكان الجناح البالغ من العمر 25 عامًا أحد أبرز لاعبي بروسيا دورتموند في المباراة، ما منح الفريق الألماني الأفضلية قبل مباراة الإياب الحاسمة، يوم الثلاثاء في باريس.

وأكمل سانشو 11 مراوغة ناجحة أمام باريس سان جيرمان، وهو أكبر عدد من المراوغات لأي لاعب في دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي.

وقال تين هاغ إنه سعيد باللاعب الذي طرده بعد أن "تحدّى سلطته علنًا" على وسائل التواصل الاجتماعي.