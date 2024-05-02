مانشستر يونايتد يفاجئ جادون سانشو
قال إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد إن جادون سانشو أظهر، أخيرًا، قيمته الحقيقية من خلال أدائه في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مع بروسيا دورتموند.
وتألق سانشو، الذي عاد إلى بروسيا دورتموند حتى نهاية الموسم بعد خلافه مع تين هاغ، في فوز الفريق الألماني 1/0 على باريس سان جيرمان في الذهاب.
وكان الجناح البالغ من العمر 25 عامًا أحد أبرز لاعبي بروسيا دورتموند في المباراة، ما منح الفريق الألماني الأفضلية قبل مباراة الإياب الحاسمة، يوم الثلاثاء في باريس.
وأكمل سانشو 11 مراوغة ناجحة أمام باريس سان جيرمان، وهو أكبر عدد من المراوغات لأي لاعب في دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي.
وقال تين هاغ إنه سعيد باللاعب الذي طرده بعد أن "تحدّى سلطته علنًا" على وسائل التواصل الاجتماعي.
ووفقًا لصحيفة "ميرور" يريد مانشستر يونايتد استرداد ما يصل إلى 40 مليون جنيه إسترليني من أصل 73 مليون جنيه إسترليني دفعها لبروسيا دورتموند مقابل سانشو، في العام 2021، وادَّعى تين هاغ أن أداء سانشو أكد القيمة السوقية الحقيقية للاعب.
وقال تين هاغ: "لذلك دعنا نقول هذا، أمس لعب بشكل جيد للغاية، وهو لاعب جيد جدًا، لقد أظهر سبب شراء مانشستر يونايتد له، وأظهر أنه يمثل قيمة عالية لمانشستر يونايتد، وهو أمر جيد".
وأضاف المدرب الهولندي: "أنا سعيد من أجل سانشو، للأداء الذي قدمه أمام باريس، وسنرى ما سيحدث في المستقبل".
ومنذ ظهوره للمرة الأولى في فترته الثانية مع بروسيا دورتموند في الفوز 3/0 خارج أرضه على دارمشتات في 13 يناير، شارك سانشو في 16 مباراة من أصل 19 مباراة للنادي الألماني.
وسجل سانشو 3 أهداف، وقدم تمريرتين حاسمتين منذ عودته إلى بروسيا دورتموند..
وأمام باريس سان جيرمان كان سانشو عبئًا على الظهير الأيسر نونو مينديز، وصنع عديد الفرص لبروسيا دورتموند، وأشاد النقاد واللاعبون السابقون بأدائه الرائع.
وقال أوين هارغريفز: "كنت أعلم منذ اللمسة الأولى أنه سيخوض مباراة كهذه".
وأضاف: "أعتقد أنه عندما يكون سانشو في أفضل حالاته، فهو يتمتع ببعض التباهي، في مانشستر يونايتد، ذهب بأمان ولعب في مركز الظهير، أليس كذلك؟"
وصنع سانشو التاريخ، يوم السبت الماضي، في الدوري الألماني بهدفه في خسارة بروسيا دورتموند 1/4 أمام لايبزيغ.
ووفقًا لصحيفة "ميررو"، فإن هذا هدفه رقم 40 في الدوري الألماني ليصبح أعلى هداف إنجليزي في المسابقة، متجاوزًا جناح كولونيا، وآرسنال، ونوتنغهام فورست السابق توني وودكوك.