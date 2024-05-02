نجم بوروسيا دورتموند يقترب من إنجاز ميسي في دوري أبطال أوروبا

شهدت مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان الفرنسي تألقًا لافتًا للدولي الإنجليزي جادون سانشو، مهاجم دورتموند الذي أرهق دفاع الفريق الباريسي وأسهم في خروج فريقه بأسبقية (1 ـ 0) في مواجهة الذهاب.

وفي الوقت الذي انتظر الكثير من المتابعين أن يفرض النجم الفرنسي كيليان مبابي نفسه نجمًا للمباراة، خطف جادون سانشو الأضواء في ملعب سيغنال إيدونا بارك وحقق رقمًا مميزًا ليقترب من إنجاز غير مسبوق في دوري أبطال أوروبا.

وبحسب المواقع المتخصصة في الإحصائيات وتقييم الأداء، نجح جادون سانشو في مراوغة لاعبي باريس سان جيرمان 12 مرة في مباراة الثلاثاء، وهو أعلى رقم يحققه لاعب في دوري أبطال أوروبا منذ إنجاز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في نسخة سنة 2008 وتحديدًا في مباراة النهائي التي فاز فيها برشلونة على مانشستر يونايتد (2 ـ 0) بهدفي صامويل إيتو وميسي.