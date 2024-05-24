القادسية يشعل الميركاتو السعودي مبكرًا بصفقة نارية

وذكرت تقارير إعلامية أن ناهيتان نانديز سينتقل إلى نادي القادسية السعودي، في صفقة انتقال حر خلال الموسم المقبل، بعد نهاية عقده مع كالياري.

وكتب الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو، المختص بأخبار الانتقالات، على حسابه الشخصي بمنصة "إكس": "لاعب خط الوسط الأوروغوياني ناهيتان نانديز وقع لنادي القادسية في الدوري السعودي للمحترفين، فقد تمت الموافقة على الصفقة حتى يونيو 2027، عقد لمدة 3 سنوات".

اللاعب سينضم للنادي السعودي بعقد يمتد حتى عام 2027، مقابل راتب سنوي يبلغ نحو 10 ملايين يورو.