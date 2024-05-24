القادسية يشعل الميركاتو السعودي مبكرًا بصفقة نارية
توصلت إدارة نادي القادسية إلى اتفاق مع لاعب كالياري كالتشيو الإيطالي ناهيتان نانديز، القادم من الأوروغواي، لضمه في الموسم المقبل.
وذكرت تقارير إعلامية أن ناهيتان نانديز سينتقل إلى نادي القادسية السعودي، في صفقة انتقال حر خلال الموسم المقبل، بعد نهاية عقده مع كالياري.
وكتب الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو، المختص بأخبار الانتقالات، على حسابه الشخصي بمنصة "إكس": "لاعب خط الوسط الأوروغوياني ناهيتان نانديز وقع لنادي القادسية في الدوري السعودي للمحترفين، فقد تمت الموافقة على الصفقة حتى يونيو 2027، عقد لمدة 3 سنوات".
اللاعب سينضم للنادي السعودي بعقد يمتد حتى عام 2027، مقابل راتب سنوي يبلغ نحو 10 ملايين يورو.
وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن نادي الاتحاد أبدى رغبته في كسب خدمات اللاعب الأوروغوياني، حيث قدم له عرضاً لمدة 3 سنوات.
وانضم ناهيتان نانديز، البالغ من العمر 28 عاماً، في أغسطس 2019، قادماً من بوكا جونيورز الأرجنتيني، كما يلعب للمنتخب الأوروغوياني منذ 2015، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 5 ملايين يورو.