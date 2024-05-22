القادسية يستهدف نجم الاتحاد السعودي
كشفت تقارير صحفية أن المغربي عبد الرزاق حمد الله، نجم فريق الاتحاد السعودي، بات على أعتاب الرحيل عن نادي الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل.
ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "المدينة"، فإن حمد الله مرشح بقوة للانضمام إلى القادسية، العائد حديثًا إلى دوري روشن للمحترفين، اعتبارًا من الموسم المقبل.
ولم تكشف الصحيفة عن تفاصيل الصفقة، في ظل تقارير تؤكد أن إدارة الاتحاد تسعى لرحيل عدة محترفين الموسم المقبل من أجل ضم صفقات جديدة للعودة إلى المنافسة بقوة.
وينتهي عقد حمدالله مع الاتحاد بنهاية الموسم الحالي، ويسعى فريق القادسية إلى تدعيم صفوفه بعدد من النجوم ليكون مؤثرًا في دوري المحترفين.
ودخل حمدالله تاريخ دوري المحترفين السعودي، باعتباره أحد هدافي المسابقة، منذ أن كان لاعبًا في النصر، وحافظ على علاقته مع شباك المنافسين بعد انضمامه للاتحاد، وأسهم معه في العودة إلى منصات التتويج.
ويواصل حمدالله، الغياب عن نادي الاتحاد في مواجهة ضمك، مساء الخميس، بسبب عدم تعافيه من الإصابة العضلية التي لحقت به مؤخرًا.
وكان النجم المغربي غاب عن تعادل الاتحاد مع نظيره الخليج بهدف لمثله، الخميس الماضي ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري السعودي، بسبب الإصابة.
ويحتل نادي الاتحاد، المركز الخامس في ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة بعد مرور 32 جولة.