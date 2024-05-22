القادسية يستهدف نجم الاتحاد السعودي

كشفت تقارير صحفية أن المغربي عبد الرزاق حمد الله، نجم فريق الاتحاد السعودي، بات على أعتاب الرحيل عن نادي الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "المدينة"، فإن حمد الله مرشح بقوة للانضمام إلى القادسية، العائد حديثًا إلى دوري روشن للمحترفين، اعتبارًا من الموسم المقبل.

ولم تكشف الصحيفة عن تفاصيل الصفقة، في ظل تقارير تؤكد أن إدارة الاتحاد تسعى لرحيل عدة محترفين الموسم المقبل من أجل ضم صفقات جديدة للعودة إلى المنافسة بقوة.

وينتهي عقد حمدالله مع الاتحاد بنهاية الموسم الحالي، ويسعى فريق القادسية إلى تدعيم صفوفه بعدد من النجوم ليكون مؤثرًا في دوري المحترفين.