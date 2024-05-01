مشادة بين سمير عثمان والزلال بسبب هدف حمد الله الملغى في الهلال (فيديو)
دخل الناقد الرياضي عبدالعزيز الزلال في جدال قوي مع المحلل التحكيمي سمير عثمان، بسبب إحدى الكرات الجدلية التي شهدتها مباراة الهلال والاتحاد، التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وسجل سعود عبدالحميد هدفا قرب النهاية، ليقود الهلال للفوز بعشرة لاعبين 2-1 على الاتحاد، والتأهل إلى نهائي كأس ملك السعودية، يوم الثلاثاء.
وانتصر الهلال رغم أنه أكمل المباراة بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 42، إثر طرد سيرجي سافيتش.
وظن حمدالله أنه تقدم للاتحاد في الدقيقة الثامنة حين استغل تمريرة بالخطأ من كاليدو كوليبالي مدافع الهلال ليسدد في الشباك من مدى قريب، قبل أن يعود لتقنية حكم الفيديو المساعد ويلغي الهدف بداعي التسلل.
وكانت هذه اللقطة هي مثار الجدل الكبير بين الزلال وسمير عثمان أثناء تحليلهما للقاء في برنامج "أكشن مع وليد".
وكان سمير عثمان انتقد الحكم الفرنسي الذي أدار اللقاء، قائلا إن "المباراة أكبر منه، الحكمان السعوديان خالد الطريس ومحمد الهويش أفضل منه بكثير على الأقل يفهمان قوانين كرة القدم، ما شاهدناه لا هو ولا حكم الفار لديهم فهم لمبادئ كرة القدم".
وعن هدف حمد الله الملغى، أشار عثمان إلى أن "الهدف سليم ولا يوجد تسلل ويوجد تدخل خاطئ من حكم الفار، وكوليبالي لاعب الهلال لعب الكرة متعمدا واللاعب المتسلل لم يؤثر عليه، وبالتالي كان وجوبيا احتساب الهدف في الدقيقة الثامنة، وكان خطأ كبير من حكم الفار حين استدعى حكم المباراة لكي يؤكد القرار الخاطئ نفسه".
من جانبه، انفعل الزلال قائلا: "لدي تساؤل عند الأخ سمير عثمان، أقنعني إن كوليبالي سيطر على الكرة، والكرة واضحة انحراف وتسلل ولم يسيطر على الكرة، وهناك ركلة جزء واضحة لميتروفيتش".
وأثار الانتقاد ضيق الحكم السابق سمير عثمان؛ إذ رد قائلا: "الزلال يتحدث عن أمر لا يعرفه، يعني إيه انحراف؟ وهل يعرف الفارق ما بين الانحراف واللعب المتعمد، كوليبالي لعب بشكل متعمد لأنه لم يكن هناك ضغوط عليه، ولو عبد العزيز لديه قانون آخر أتمنى يعرفنا عليه"، لينفعل أيضا الزلال، مشددا: "نحن نفهم في الكرة وأتحداك إن اللاعب سيطر على الكرة".
وواصل الزعيم هيمنته على مباريات الكلاسيكو؛ إذ حقق الانتصار في المباريات السبع التي جمعت الفريقين هذا الموسم (2 في الدوري، و2 في دوري الأبطال، ومباراة في البطولة العربية للأندية، والسوبر السعودي، وكأس الملك).
ويلعب الهلال في النهائي مع الفائز من مواجهة النصر والخليج التي تقام، اليوم الأربعاء.