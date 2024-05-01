مشادة بين سمير عثمان والزلال بسبب هدف حمد الله الملغى في الهلال (فيديو)

دخل الناقد الرياضي عبدالعزيز الزلال في جدال قوي مع المحلل التحكيمي سمير عثمان، بسبب إحدى الكرات الجدلية التي شهدتها مباراة الهلال والاتحاد، التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وسجل سعود عبدالحميد هدفا قرب النهاية، ليقود الهلال للفوز بعشرة لاعبين 2-1 على الاتحاد، والتأهل إلى نهائي كأس ملك السعودية، يوم الثلاثاء.

وانتصر الهلال رغم أنه أكمل المباراة بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 42، إثر طرد سيرجي سافيتش.

وظن حمدالله أنه تقدم للاتحاد في الدقيقة الثامنة حين استغل تمريرة بالخطأ من كاليدو كوليبالي مدافع الهلال ليسدد في الشباك من مدى قريب، قبل أن يعود لتقنية حكم الفيديو المساعد ويلغي الهدف بداعي التسلل.

وكانت هذه اللقطة هي مثار الجدل الكبير بين الزلال وسمير عثمان أثناء تحليلهما للقاء في برنامج "أكشن مع وليد".