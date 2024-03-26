ملاكم إيراني يتعرض لأعنف كسر أنف في تاريخ الرياضات القتالية (فيديو)

تعرض الإيراني شايان حايدري، وهو أحد أبطال الملاكمة التايلاندية (مواي تاي)، إلى كسر في أنفه خلال نزال جرى نهاية الأسبوع، وشهد واحدة من أفظع حوادث كسر الأنوف في تاريخ الرياضات القتالية.

وشهد النزال، الذي انتهى بخسارة شايان حايدري بالضربة القاضية الفنية (TKO) على يد منافسه التايلاندي بورثور بيتشرونغرونج، الأحد الماضي، لحظات عنيفة جدا انتهت إحداها بكسر أنف حايداري بطريقة فظيعة، قبل أن تغزو الصور ومقاطع الفيديو منصات التواصل، فيما وصف مدونون الحادثة بأنها الأسوأ ليس فقط في تاريخ اختصاص الملاكمة التايلاندية، وإنما أيضا في تاريخ الفنون القتالية.

وأظهرت اللقطات، التي تناقلها نشطاء على الإنترنت، عدم قدرة الملاكم الإيراني حايدري على الصمود أمام إصابته على مستوى الأنف، ليسقط في النهاية على ركبتيه من أجل حماية نفسه من التعرض لمزيد من الإصابات.