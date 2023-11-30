باير ليفركوزن يستهدف رقما قياسيا أمام بروسيا دورتموند

سيسعى باير ليفركوزن متصدر جدول ترتيب الدوري الألماني لتعزيز مسيرة انتصاراته المتتالية الممتدة في ثماني مباريات عندما يستضيف بروسيا دورتموند الأحد المقبل وكله أمل في تسجيل رقم قياسي سيضمن له الاستمرار في مقدمة السباق على الفوز بلقب البطولة.

وقدم فريق المدرب تشابي ألونسو الذي لم يخسر حتى الآن أداء متميزا هذا الموسم بعد فوزه في 11 من 12 مباراة خاضها حتى الآن في الدوري وعادل رقمه القياسي بالفوز في ثماني مباريات متتالية في الدوري من خلال تقديم أداء هجومي ممتع.

وبفوزه 3/0 على أرض فيردر بريمن الأسبوع الماضي أصبح باير ليفركوزن أول فريق في تاريخ الدوري الألماني يسجل هدفين على الأقل في جميع مبارياته في أول 12 جولة في الموسم.