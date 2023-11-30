باير ليفركوزن يستهدف رقما قياسيا أمام بروسيا دورتموند
سيسعى باير ليفركوزن متصدر جدول ترتيب الدوري الألماني لتعزيز مسيرة انتصاراته المتتالية الممتدة في ثماني مباريات عندما يستضيف بروسيا دورتموند الأحد المقبل وكله أمل في تسجيل رقم قياسي سيضمن له الاستمرار في مقدمة السباق على الفوز بلقب البطولة.
وقدم فريق المدرب تشابي ألونسو الذي لم يخسر حتى الآن أداء متميزا هذا الموسم بعد فوزه في 11 من 12 مباراة خاضها حتى الآن في الدوري وعادل رقمه القياسي بالفوز في ثماني مباريات متتالية في الدوري من خلال تقديم أداء هجومي ممتع.
وبفوزه 3/0 على أرض فيردر بريمن الأسبوع الماضي أصبح باير ليفركوزن أول فريق في تاريخ الدوري الألماني يسجل هدفين على الأقل في جميع مبارياته في أول 12 جولة في الموسم.
وبفضل جهود لاعبيه الجديدين أليخاندرو جريمالدو وفيكتور بونيفيس اللذين أحرز كل منهما سبعة أهداف في الدوري حتى الآن أصبح باير ليفركوزن منافسا فعليا على لقب الدوري الألماني.
والفوز على بروسيا دورتموند لن يضمن له فقط الاستمرار في الصدارة لأسبوع واحد على الأقل لكنه أيضا سيكون بمثابة عقبة جديدة أمام آمال بروسيا دورتموند المنتمي لوادي الرور في المنافسة على اللقب بينما يحتل المركز الرابع برصيد 24 نقطة وبفارق 10 نقاط خلف صاحب الصدارة.
وحقق بروسيا دورتموند الفوز 3/1 على ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي وضمن التأهل لمراحل خروج المغلوب قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات.
لكنه يقدم أداء غير مستقر في الدوري الألماني وانتصر مرة واحدة في آخر أربع مباريات خاضها في البطولة المحلية.
وقال ماتس هولمز مدافع بروسيا دورتموند: "مواجهة باير ليفركوزن ستكون أصعب مهمة في الدوري الألماني في الوقت الحالي.. وعلينا الصمود".
ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني بفارق نقطتين عن باير ليفركوزن وسيواجه اختبارا صعبا عندما يلعب أمام يونيون برلين رغم أن النادي البافاري لم يخسر في الدوري هذا الموسم أيضا.
وفي الأسبوع الماضي أوقف يونيون برلين مسيرة هزائم متتالية استمرت في تسع مباريات في الدوري بالتعادل مع أوغسبورغ كما أحيا الفريق آماله في الحصول على مكان في الدوري الأوروبي بالتعادل 1/1 مع سبورتينغ براغا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء.
ومن شبه المؤكد أن بايرن ميونخ سيهز الشباك بعد أن فعل ذلك في آخر 63 مباراة متتالية على أرضه في الدوري وعادل رقمه القياسي الذي سجله قبل 49 عاما. وسيضمن له الفوز الصعود مؤقتا لصدارة الترتيب.
وسيلتقي شتوتغارت صاحب المركز الثالث برصيد 27 نقطة مع ضيفه فيردر بريمن بينما يلعب لايبزيغ الخامس في الترتيب برصيد 23 نقطة في مواجهة هايدنهايم يوم السبت.