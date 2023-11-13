بعد ارتباط اسمه بريال مدريد.. الكشف عن قيمة الشرط الجزائي بعقد تشابي ألونسو مع باير ليفركوزن

ويتصدر باير ليفركوزن الآن صدارة الدوري الألماني، بفارق نقطتين عن بايرن ميونخ أقرب منافسيه.

ووصل فريق باير ليفركوزن للنقطة رقم 31 في الدوري الألماني هذا الموسم، من أصل 33 نقطة ممكنة، بعدما حقق 10 انتصارات مقابل تعادل وحيد أمام بايرن ميونخ، ليحقق أفضل بداية له في تاريخ البطولة.

وحقق باير ليفركوزن 12 فوزًا على التوالي في جميع المسابقات لأول مرة في تاريخه، حيث تأهل إلى دور الـ 16 من كأس ألمانيا، ويتصدر مجموعته في بطولة الدوري الأوروبي.

ولعب ألونسو لريال مدريد في الفترة من 2009 إلى 2014 وفاز بدوري أبطال أوروبا مع الفريق في آخر موسم له. كما فاز باللقب أيضًا مع فريق ليفربول، بالإضافة لفوزه بكأس العالم في عام 2010 وفوزه ببطولة أمم أوروبا مرتين مع المنتخب الإسباني.