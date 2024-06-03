عملاق الدوري السعودي الجديد يقترب من التوقيع مع لاكازيت
بدأ نادي القادسية السعودي – عملاق الدوري السعودي الجديد- التحرك الرسمي للتعاقد مع ألكسندر لاكازيت مهاجم ليون الفرنسي خلال موسم الانتقالات الصيفي.
نادي القادسية، أصبح من عمالقة الكرة السعودية الجدد، ويرغب في عقد صفقات قوية، بعد أن تحولت ملكيته إلى شركة "أرامكو"، وعاد إلى دوري روشن السعودي للمحترفين مجددًا، في الموسم الرياضي القادم.
وقال الإعلامي "سانتي أونا" المختص بأخبار الانتقالات، إن هناك وفدًا من نادي القادسية يستعد للسفر إلى فرنسا في الساعات المقبلة لعقد جلسة مع إدارة ليون من أجل ضم لاكازيت.
وأضاف في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "نادي القادسية توصل لاتفاق كامل مع اللاعب، الذي وافق على ارتداء قميص الفريق السعودي".
واختتم: "يتطلع النادي لإنهاء المفاوضات مع ليون في الساعات المقبلة، إذ طار الوفد إلى مدينة ليون للتفاوض مع المدير الرياضي ديفيد فريو".
يذكر أن القادسية عملاق الكرة السعودية الجديد قد وضع النجم الفرنسي آلان سانت ماكسيمين، مهاجم النادي الأهلي السعودي، على رأس قائمة اللاعبين المطلوبين في الموسم المقبل.
كما توصلت إدارة نادي القادسية إلى اتفاق مع لاعب كالياري كالتشيو الإيطالي ناهيتان نانديز، القادم من الأوروغواي، لضمه في الموسم المقبل.
ودخل نادي القادسية، في مفاوضات مع محمد الشناوي حارس النادي الأهلي المصري، لضمه في بداية الموسم، سواء للبيع النهائي، أو على سبيل الإعارة.
وأخيرًا يسعى النادي العائد إلى دوري روشن، إلى استقطاب الجزائري آدم وناس لاعب ليل الفرنسي.