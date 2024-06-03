عملاق الدوري السعودي الجديد يقترب من التوقيع مع لاكازيت

نادي القادسية، أصبح من عمالقة الكرة السعودية الجدد، ويرغب في عقد صفقات قوية، بعد أن تحولت ملكيته إلى شركة "أرامكو"، وعاد إلى دوري روشن السعودي للمحترفين مجددًا، في الموسم الرياضي القادم.

وقال الإعلامي "سانتي أونا" المختص بأخبار الانتقالات، إن هناك وفدًا من نادي القادسية يستعد للسفر إلى فرنسا في الساعات المقبلة لعقد جلسة مع إدارة ليون من أجل ضم لاكازيت.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "نادي القادسية توصل لاتفاق كامل مع اللاعب، الذي وافق على ارتداء قميص الفريق السعودي".

واختتم: "يتطلع النادي لإنهاء المفاوضات مع ليون في الساعات المقبلة، إذ طار الوفد إلى مدينة ليون للتفاوض مع المدير الرياضي ديفيد فريو".