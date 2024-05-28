سلمان الفرج يقترب من ارتداء قميص الأهلي السعودي

كشفت تقارير إعلامية أن سلمان الفرج، نجم الهلال، اقترب بقوة من ارتداء قميص الأهلي السعودي، خلال الموسم المقبل.

وينتهي عقد الفرج مع نادي الهلال بنهاية الموسم الجاري، ولم تتفاوض إدارة "الزعيم" برئاسة فهد بن نافل، معه لتجديد عقده، في ظل عدم مشاركته مع البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني، بصفة مستمرة.

وكان سلمان الفرج، بدوره قال خلال احتفالات الهلال بلقب الدوري السعودي إنه من الممكن أن يغادر أسوار النادي خلال المرحلة المقبلة.