سلمان الفرج يقترب من ارتداء قميص الأهلي السعودي
كشفت تقارير إعلامية أن سلمان الفرج، نجم الهلال، اقترب بقوة من ارتداء قميص الأهلي السعودي، خلال الموسم المقبل.
وينتهي عقد الفرج مع نادي الهلال بنهاية الموسم الجاري، ولم تتفاوض إدارة "الزعيم" برئاسة فهد بن نافل، معه لتجديد عقده، في ظل عدم مشاركته مع البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني، بصفة مستمرة.
وكان سلمان الفرج، بدوره قال خلال احتفالات الهلال بلقب الدوري السعودي إنه من الممكن أن يغادر أسوار النادي خلال المرحلة المقبلة.
وتوقعت تقارير سابقة أن تدخل أندية النصر والشباب والأهلي والاتحاد في المنافسة على ضم الفرج، خاصة وأنه يعتبر مكسبًا لأي فريق ينضم إليه؛ نظراً للإمكانات والخبرة الكبيرة التي يتمتع بها.
وقال الإعلامي الرياضي عوض الرقعان، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء: "سلمان الفرج مفاجأة رئيس الأهلي، تأكد بصفة نهائية انتقال لاعب وسط نادي الهلال للراقي بعد اتفاق مبدئي بين اللاعب ورئيس النادي وبموافقة المدرب ماتياس يايسله".
وبدأ سلمان الفرج مسيرته في نادي الهلال وهو ابن 15 عامًا، بالتحديد عام 2004، حينما انضم إلى فريق الناشئين بالنادي.
واستمر الفرج في فرق الناشين والشباب حتى وصل سن الـ19 عامًا، بالتحديد عام 2008، تم تصعيده إلى الفريق الأول الذي لعب له حتى الآن.
وحقق الفرج مع الهلال 24 بطولة، بواقع 2 دوري أبطال آسيا، و8 دوري المحترفين السعودي، و4 كأس خادم الحرمين الشريفين، و4 كأس السوبر السعودي، و6 كأس ولي العهد.