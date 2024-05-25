"أنا خلاص".. إشارة مثيرة من سلمان الفرج لجمهور الهلال (فيديو)

يبدو أن سلمان الفرج، نجم نادي الهلال السعودي، قد منح جماهير فريقه تلميحا قويا بشأن مستقبله مع "الزعيم"، وذلك في ليلة الاحتفال بفوز الفريق بلقب الدوري السعودي للمرة الـ19 في تاريخه، على ملعب "المملكة آرينا"، مساء الجمعة.

الفرج، البالغ من العمر 34 عاما، أحد أبناء نادي الهلال؛ حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول في عام 2008.

وتداول جمهور الهلال فيديو لسلمان الفرج وهو يشير لهم بعلامة توضح انتهاء علاقته بالنادي، وأخذ يردد قائلًا: "أنا خلاص.. أنا خلاص".