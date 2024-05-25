"أنا خلاص".. إشارة مثيرة من سلمان الفرج لجمهور الهلال (فيديو)
يبدو أن سلمان الفرج، نجم نادي الهلال السعودي، قد منح جماهير فريقه تلميحا قويا بشأن مستقبله مع "الزعيم"، وذلك في ليلة الاحتفال بفوز الفريق بلقب الدوري السعودي للمرة الـ19 في تاريخه، على ملعب "المملكة آرينا"، مساء الجمعة.
الفرج، البالغ من العمر 34 عاما، أحد أبناء نادي الهلال؛ حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول في عام 2008.
وتداول جمهور الهلال فيديو لسلمان الفرج وهو يشير لهم بعلامة توضح انتهاء علاقته بالنادي، وأخذ يردد قائلًا: "أنا خلاص.. أنا خلاص".
وفسر جمهور الهلال، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إشارة سلمان الفرج بأنه يتحدث عن الرحيل، وإنهاء مسيرته في ملعب "المملكة آرينا".
وكان الفرج قد قال، في تصريحات عبر قناة "SSC" السعودية: "لا أعرف أي شيء عن مستقبلي حتى هذه اللحظة، لكني أتمنى البقاء مع الهلال، حيث سأكون سعيدا للغاية".
وأضاف: "الأهم بالنسبة لي هو أن تكون جماهير الهلال راضية عني، لأنني قدمت كل ما لدي خلال السنوات الماضية.. وإذا رحلت يجب عليهم أن يعرفوا أن هذه هي كرة القدم، والنادي يبحث دائما عن مصلحته، من أجل المضي قدما".
وشدد الفرج على ضرورة أن لا يحزن الجمهور الهلالي منه إذا انضم إلى أي فريقٍ آخر، في الموسم الرياضي القادم 2024-2025، بدلًا من الاعتزال.
وتابع: "لن أنسى جماهير الهلال طوال حياتي، لأنهم الأساس في تحقيق جميع الإنجازات المحلية والقارية، وأشكرهم كثيرا على دعمهم المتواصل لي".
واختتم: "من الصعب على أي لاعب عدم المشاركة الأساسية، وليس سلمان الفرج فقط، فهذا أمر طبيعي بالنسبة للجميع.. لكن تحقيق الإنجازات يجعلني أشعر بسعادة أكبر من المشاركة الأساسية".
اسم الفرج ارتبط طوال مسيرته الكروية بالانتقال إلى ناديي النصر والاتحاد، وأخيرًا قيل إنه قد ينضم إلى الأهلي أو حتى القادسية.
وخلال سنوات عدة قضاها الفرج مع "الزعيم"، حقق عدداً من الألقاب، أبرزها: الدوري السعودي وكأس الملك وكأس السوبر ودوري أبطال آسيا.