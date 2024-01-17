معتمد جمال يوضح موقفه حال تعاقد الزمالك مع مدير فني أجنبي (فيديو)
كشف معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، موقفه النهائي حال اتجاه مجلس إدارة النادي للتعاقد مع مدير فني أجنبي جديد لقيادة الفريق الفترة المقبلة.
وترددت عدة أنباء عن توصل مجلس الإدارة بقيادة حسين لبيب للاتفاق مع مدرب جديد، لكن دون تأكيد اسم رسمي حتى الآن.
وقال معتمد جمال في تصريحات تلفزيونية: "عمري ما أنكر فضل الزمالك عليّ ولا أضع شروطا على النادي، لكن لو جاء جهاز فني أجنبي جديد بالكامل فما الدور الذي سأقدمه مع جهاز فني فيه 3 أو 4 مدربين؟ بالتأكيد لن يكون لي دور، وهذه هي النقطة الفيصلية في الموضوع، وفي النهاية ما يريده مجلس الإدارة سيحدث بالتأكيد".
وأضاف: "أي تعثر أو أي وقت فيه جماهير الزمالك غير سعيدة فهذا أصعب وقت يمر عليا، أتمنى من جمهور الزمالك دائمًا يكون سعيدا بفريقه".
وتابع: "الأخبار التي تنتشر عن مدربين مرشحين لتدريب الزمالك تؤثر على تركيز اللاعبين".
وأردف: "حسين لبيب، رئيس الزمالك، أكد لي أكثر من مرة عدم صحة كل هذه الأخبار وأنه في حال اتخاذ القرار بشأن مدرب الفريق سيتم إبلاغي به".
وحدد الجهاز الفني لفريق الزمالك موعدا للسفر إلى الإمارات يوم الخميس المقبل، استعدادًا للمشاركة في دورتين وديتين.
ويستعد الفريق للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري.
ويلعب الزمالك مع أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.
وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير.
ويشارك في هذه البطولة بجانب أندية الرجاء المغربي، والأهلي السعودي، ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.