الزمالك يعلن رسميًا تطورات أزمة غلق باب القيد

عقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، اجتماعًا، مساء اليوم الخميس، لمناقشة بعض الملفات الخاصة بالنادي، واتخاذ بعض القرارات.

وأعلن مجلس إدارة الزمالك عن طريق أحمد سالم المتحدث الرسمي للنادي ما يلي من قرارات:

- تعيين عمرو خفاجي رئيسًا للمنظومة الإعلامية في نادي الزمالك، واعتماد هيكل إداري وفني للمنظومة.

- من ضمن 14 قضية تسببت في إيقاف القيد، تم الانتهاء من 12 قضية لثمانية أطراف، ويتبقى طرفان جارٍ التفاوض معهما لإنهاء الأزمة بشكل نهائي.

- قبول التبرع المقدم من مستشفى الناس لإنشاء وتشغيل مركز طبي في النادي لخدمة السادة الأعضاء العاملين في النادي.

- توقيع عقود مع مجموعة من الناشئين والناشئات المميزين في جميع الألعاب الجماعية في النادي.

- الموافقة على صرف المستحقات المتأخرة للأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين في جميع الألعاب.

- الموافقة على منح العضويات العاملة للسادة الأعضاء في الهيئات والمؤسسات بتسهيلات في السداد حتى نهاية شهر فبراير 2024.

- إعفاء السادة الأعضاء من الغرامات المقررة على التأخير في إجراءات الفصل والدمج، خلال الفترة من 2021 حتى 2023، التي توقفت فيها أعمال الدمج والفصل.

ويهيب مجلس إدارة نادي الزمالك الجماهير بعدم الانسياق وراء الشائعات الخاصة بأخبار فريق كرة القدم بشأن التعاقدات سواء مع لاعبين جدد أو أي أمور فنية أخرى، لاسيما أنه جارٍ العمل على تطوير منظومة كرة القدم في نادي الزمالك بشكل كامل يليق بجماهيره العظيمة.