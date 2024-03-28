سر الحفل الذي أقامه داني ألفيس في منزله

كشف موقع "asieslavidatele" سر الحفل الذي أقامه البرازيلي داني ألفيس في منزله بعد أيام من إطلاق سراحه.

ووفقا للموقع فقد استضاف داني ألفيس حفلة ليلة الثلاثاء في منزله، وأوضح أن الحفل كان للاحتفال بعيد ميلاد والده دومينغوس ألفيس دا سيلفا واستمر حتى الساعة الخامسة صباحًا.

وغادر داني ألفيس السجن يوم الإثنين بعد دفع كفالة قدرها مليون يورو (1.09 مليون دولار).

وقضت محكمة محلية بإمكانية إطلاق سراح ألفيس بكفالة مشروطة أثناء استئناف إدانته بالاغتصاب، وقد قضى حوالي ربع مدة سجنه البالغة أربع سنوات ونصف السنة.

ورغم أن ألفيس لم يدل بأي تصريح، إلا أن الخبيرة في التواصل غير اللفظي باتريشيا جيرادو قالت إن حركاته ونظراته قالت الكثير.

وقالت باتريشيا جيرادو: "عندما غادر السجن يمكننا أن نرى ألفيس ورأسه مرفوعا وصدره إلى الأمام، دون أن يظهر أي علامة على الخجل، ربما لإعادة تأكيد البراءة التي دافع عنها دائما، إنه يريد أن يبدو واثقًا".