سبب استمرار ألفيس في السجن رغم الموافقة على "الكفالة"

لم يتم إطلاق سراح اللاعب البرازيلي داني ألفيس من السجن المؤقت لعدم إيداعه الكفالة التي تبلغ قيمتها مليون يورو التي حددتها محكمة برشلونة، وبذلك سيقضي ليلة أخرى على الأقل في السجن، وفقا لصحيفة "20 مينتوس" الإسبانية.

وكانت المحكمة أصدرت حكمًا بالسجن، لمدة 4 سنوات ونصف السنة، بحق ألفيس، البالغ من العمر 40 عامًا، بتهمة اغتصاب شابة داخل ملهى ليلي في برشلونة.

وبحسب الصحيفة، فإن دفاع ألفيس لم يودع الكفالة قبل الساعة 14:00 أمس الخميس، وهو موعد إغلاق أمانة المحكمة؛ لذلك لن يتم إطلاق سراحه من السجن.