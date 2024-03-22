سبب استمرار ألفيس في السجن رغم الموافقة على "الكفالة"
لم يتم إطلاق سراح اللاعب البرازيلي داني ألفيس من السجن المؤقت لعدم إيداعه الكفالة التي تبلغ قيمتها مليون يورو التي حددتها محكمة برشلونة، وبذلك سيقضي ليلة أخرى على الأقل في السجن، وفقا لصحيفة "20 مينتوس" الإسبانية.
وكانت المحكمة أصدرت حكمًا بالسجن، لمدة 4 سنوات ونصف السنة، بحق ألفيس، البالغ من العمر 40 عامًا، بتهمة اغتصاب شابة داخل ملهى ليلي في برشلونة.
وبحسب الصحيفة، فإن دفاع ألفيس لم يودع الكفالة قبل الساعة 14:00 أمس الخميس، وهو موعد إغلاق أمانة المحكمة؛ لذلك لن يتم إطلاق سراحه من السجن.
في حين إذا قام بإيداعه بعد اليوم الجمعة، وبمجرد أن تتحقق المحكمة من أن الإيداع قد تم، ستكتب أمرًا بإطلاق سراح اللاعب.
وتشمل شروط إطلاق سراح ألفيس التخلي عن جوازي السفر البرازيلي والإسباني؛ حتى لا يتمكن من مغادرة إسبانيا، بالإضافة إلى إلزامه بالمثول أمام المحكمة أسبوعيًّا أو عند استدعائه.
كما فرضت المحكمة أمرا يمنع ألفيس من الاقتراب من الضحية لمسافة تقل عن 1000 متر (3300 قدم).
وأُلقي القبض على المدافع السابق لبرشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان في يناير من العام الماضي في برشلونة، وهو محتجز في السجن منذ ذلك الحين.