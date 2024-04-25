قرار قضائي حاسم بشأن رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم المودع بالسجن

ويشار إلى أن وديع الجريء (52 عامًا) ترأس اتحاد كرة القدم في تونس منذ العام 2012 وحتى أكتوبر 2023 عندما تم اعتقاله لتورطه في شبهات فساد وسوء تصرف إداري ومالي وذلك في قضايا رفعها ضده وزير الرياضة كمال دقيش.

وتولى واصف جليل، نائب رئيس الاتحاد، رئاسة المجلس المؤقت لاتحاد الكرة منذ ذلك الوقت، وقاد بعثة منتخب نسور قرطاج في كأس أمم أفريقيا 2024، قبل أن يَمثل الجريء أمام هيئة قضائية أولى لمقاضاته من أجل تهم تتعلق بالتدليس والفساد المالي والإداري وقضايا أخرى تتمثل في استغلال منصبه لتحقيق فائدة دون وجه حق.

يشار إلى أن اعتقال الجريء يتزامن مع الاستعداد لعقد جمعية عمومية للاتحاد التونسي للعبة لانتخاب مجلس إدارة جديد لولاية تمتد بين 2024 و2028.