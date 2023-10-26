اعتقال وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم بشبهة فساد

أوقفت السلطات التونسية، اليوم الخميس، وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، إذ يخضع لتحقيق من فرقة الشرطة الاقتصادية.

وتكتمت السلطات التونسية عن أسباب توقيف وديع الجريء، الذي أثار جدلًا واسعًا مؤخرًا، بسبب دخوله في سلسلة من الصراعات مع عدد من النوادي التونسية.

وأكد شكري حمزة المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة التونسية، في تصريح أنه تم توقيف وديع الجريء على خلفية شكوى تقدم بها كمال دقيش وزير الشباب والرياضة التونسي في فبراير/شباط الماضي.

وقال مصدر قضائي، إن الجريء سيمثل في وقت لاحق اليوم أمام قاضي التحقيق.

ويتولى الجريء رئاسة الاتحاد التونسي لكرة القدم منذ 2012.

ولم يتسنَ على الفور الاتصال بالاتحاد التونسي لكرة القدم للتعليق.