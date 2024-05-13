نجم النصر السعودي يدرس الرحيل في الميركاتو الصيفي
تحت عنوان "ساديو ماني يفكر بالعودة إلى أوروبا، بعد موسم مخيب في السعودية"، كشفت تقارير صحفية عن سعي النجم السنغالي للرحيل عن نادي النصر السعودي، في الميركاتو الصيفي المقبل.
وانضم النجم السنغالي إلى صفوف النصر خلال الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من العملاق البافاري نادي بايرن ميونخ، بعد موسم وحيد قضاه اللاعب مع كبير الدوري الألماني.
وشهدت الفترة الأخيرة حالة شد وجذب بين ساديو ماني وجماهير النصر، غير الراضية عن أداء اللاعب، وهو ما قابله النجم السنغالي باحتفالات يشير فيها إلى ضرورة الصمت للجمهور.
ووفقا لما ذكره موقع "سيني نيوز" السنغالي ونقلا عن تقارير تركية، فإن ماني ما زال يدرس فكرة اللعب في القارة العجوز مجددا، علما بأن أفضل فتراته كانت في الدوري الإنجليزي وتحديدا بقميص ليفربول.
وأضاف الموقع: "ماني يفكر بجدية في العودة إلى أوروبا مع نهاية الموسم الجاري، بعد تراجع أدائه مع نادي النصر السعودي وتعرضه لانتقادات واسعة من الجماهير".
وأشار التقرير إلى أن "ماني يجذب اهتمام العديد من الأندية الأوروبية، بما في ذلك غلطة سراي التركي، الذي يسعى لتعزيز صفوفه، استعدادًا للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل".
وشدد الموقع على أن عقد ماني لا يزال ساريا مع النصر، حتى صيف 2026، وتبلغ قيمته السوقية الحالية 20 مليون يورو؛ ما يعني أنه يتعين عليه الخروج بموافقة النادي السعودي، مؤكدا: "في النهاية، سيعتمد قرار ماني على رغبته الشخصية في العودة إلى أوروبا من عدمها".
ولعب ماني 42 مباراة مع النصر هذا الموسم بكل البطولات، سجل خلالها 19 هدفا، وصنع 11 أخرى.
وجاء النصر في وصافة ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 77 نقطة من 31 مباراة، ليضمن تأهله إلى دوري النخبة الآسيوية وكأس السوبر، في الموسم المُقبل، فيما تبقت أمامه فرصة إنهاء الموسم على منصة التتويج، بعد الصعود إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليواجه نظيره الهلال.