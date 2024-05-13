نجم النصر السعودي يدرس الرحيل في الميركاتو الصيفي

تحت عنوان "ساديو ماني يفكر بالعودة إلى أوروبا، بعد موسم مخيب في السعودية"، كشفت تقارير صحفية عن سعي النجم السنغالي للرحيل عن نادي النصر السعودي، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وانضم النجم السنغالي إلى صفوف النصر خلال الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من العملاق البافاري نادي بايرن ميونخ، بعد موسم وحيد قضاه اللاعب مع كبير الدوري الألماني.

وشهدت الفترة الأخيرة حالة شد وجذب بين ساديو ماني وجماهير النصر، غير الراضية عن أداء اللاعب، وهو ما قابله النجم السنغالي باحتفالات يشير فيها إلى ضرورة الصمت للجمهور.