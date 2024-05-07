زيدان وبيلينغهام يطالبان ريال مدريد بالتعاقد مع هذا اللاعب

وبحسب الصحيفة، فإن كلا من الإنجليزي جود بيلينغهام نجم الفريق الحالي، والفرنسي زين الدين زيدان مدرب الملكي الأسبق، قد حبَّذا التعاقد مع سانشو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولا يرغب سانشو في العودة إلى صفوف مانشستر يونايتد مرة أخرى، خاصة بعد المشاكل الأخيرة له مع الهولندي إريك تين هاغ المدير الفني.