زيدان وبيلينغهام يطالبان ريال مدريد بالتعاقد مع هذا اللاعب
كشفت صحيفة "ديفينسا سنترال"، عن وجود رغبة داخل نادي ريال مدريد الإسباني، في التعاقد مع جادون سانشو لاعب فريق بروسيا دورتموند الألماني والمٌعار من صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وبحسب الصحيفة، فإن كلا من الإنجليزي جود بيلينغهام نجم الفريق الحالي، والفرنسي زين الدين زيدان مدرب الملكي الأسبق، قد حبَّذا التعاقد مع سانشو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ولا يرغب سانشو في العودة إلى صفوف مانشستر يونايتد مرة أخرى، خاصة بعد المشاكل الأخيرة له مع الهولندي إريك تين هاغ المدير الفني.
ويريد سانشو الخروج من مانشستر يونايتد، ويترقب المفاوضات مع بروسيا دورتموند بشأن تمديد الإعارة، ويبدو أن عرض ريال مدريد "المُقترح" سيكون بمثابة طوق الإنقاذ له.
وفجّرت الصحيفة مفاجأة بأن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد "لا يبدو متحمسًا لفكرة التعاقد مع سانشو" رغم دعم زيدان وبيلينغهام.
وقالت الصحيفة: "مع قدوم إندريك ومبابي، يكتفي بيريز بهما كصفقات لتدعيم خط الهجوم، فمع وجود فينيسيوس وبيلينغهام ورورديغو، يرى رئيس الريال أنه لا داعي للمزيد من المهاجمين".