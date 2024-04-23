إعلان عقوبة الحارس الإيراني الذي احتضن المشجعة

وفي كانون الثاني/يناير 2022، سُمح للنساء بحضور مباراة دولية لأول مرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

وأمضى حسيني معظم مسيرته في نادي الاستقلال، أحد أكثر الأندية شعبية في إيران، ويلعب كبديل في المنتخب الوطني وخاض مباراة في دور المجموعات في مونديال قطر 2022 بمواجهة إنكلترا.

ويتصدر الاستقلال، الملقب بـ "أزرق العاصمة"، ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة، متقدماً بفارق نقطة عن وصيفه بيرسيبوليس قبل ست جولات من نهاية الموسم.