إعلان عقوبة الحارس الإيراني الذي احتضن المشجعة
قرر الاتحاد الإيراني لكرة القدم، إيقاف الحارس الدولي حسين حسيني لمباراة واحدة، على خلفية احتضانه مشجّعة دخلت أرض الملعب خلال مباراة في الدوري.
ووقعت الحادثة في 12 أبريل عندما دخلت مشجّعة لنادي الاستقلال أرض الملعب خلال مباراته امام ألومينيوم أراك، ما أدى إلى ايقاف اللقاء.
واحتضن حسيني (31 عاماً) الفتاة لفترة وجيزة بين ذراعيه بعد ايقافها من قبل رجال أمن الملعب.
ووفقا لما أعلنته صحيفة خبر ورزشي الرياضية المحلية، الإثنين، فإن الاتحاد حكم على اللاعب بغرامة قدرها 300 مليون تومان (4700 دولار) والإيقاف مباراة واحدة؛ بسبب "السلوك السيئ تجاه رجال جهاز أمن المباراة".
وفي كانون الثاني/يناير 2022، سُمح للنساء بحضور مباراة دولية لأول مرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.
وأمضى حسيني معظم مسيرته في نادي الاستقلال، أحد أكثر الأندية شعبية في إيران، ويلعب كبديل في المنتخب الوطني وخاض مباراة في دور المجموعات في مونديال قطر 2022 بمواجهة إنكلترا.
ويتصدر الاستقلال، الملقب بـ "أزرق العاصمة"، ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة، متقدماً بفارق نقطة عن وصيفه بيرسيبوليس قبل ست جولات من نهاية الموسم.