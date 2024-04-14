حارس مرمى إيراني يثير الجدل بعد احتضانه مشجعة في الملعب (فيديو)

تسببت مشجعة إيرانية في أزمة لحارس مرمى فريق الاستقلال، حسين حسيني، بعدما اقتحمت الملعب، وقامت باحتضانه لتتدخل الشرطة على الفور وتبعد الفتاة والحارس.

ووقعت الأزمة، يوم الجمعة، خلال مباراة جمعت الاستقلال أمام مضيفه المنيوم أراك، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإيراني.

وإثر نهاية اللقاء بفوز الاستقلال بهدف دون رد، اندفعت مشجعة من المدرجات ووصلت إلى أرضية الملعب من أجل مقابلة ومحاولة معانقة الحارس حسين حسيني، وهو ما نجحت فيه بالفعل لتحدث أزمة كبيرة، خاصة بعدما تجاوب الحارس مع طلبها.