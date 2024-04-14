حارس مرمى إيراني يثير الجدل بعد احتضانه مشجعة في الملعب (فيديو)
تسببت مشجعة إيرانية في أزمة لحارس مرمى فريق الاستقلال، حسين حسيني، بعدما اقتحمت الملعب، وقامت باحتضانه لتتدخل الشرطة على الفور وتبعد الفتاة والحارس.
ووقعت الأزمة، يوم الجمعة، خلال مباراة جمعت الاستقلال أمام مضيفه المنيوم أراك، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإيراني.
وإثر نهاية اللقاء بفوز الاستقلال بهدف دون رد، اندفعت مشجعة من المدرجات ووصلت إلى أرضية الملعب من أجل مقابلة ومحاولة معانقة الحارس حسين حسيني، وهو ما نجحت فيه بالفعل لتحدث أزمة كبيرة، خاصة بعدما تجاوب الحارس مع طلبها.
ووفقًا لعدة فيديوهات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أخرجت الشرطة الحارس من أرضية الملعب، وسط حالة غضب وصيحات استهجان من قبل الجماهير بسبب ما قامت به العناصر الأمنية.
ووفقًا لما ذكره موقع "iranintl"، فقد حثت أنسية خزالي، نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة، وزير الرياضة على التعامل مع الحادث، مطالبة بـ "تنفيذ الإرشادات الخاصة بدخول النساء إلى الملاعب بشكل كامل، إذ يتم تطبيقها بشكل سيئ".
كما استدعى اتحاد الكرة الإيراني، الحارس حسين حسيني، إلى لجنة تأديبية بسبب الواقعة، مشيرًا إلى أن ما فعله "أمر غير احترافي ويتجاوز الواجبات القانونية للاعب".
ورغم بعض الإجراءات السابقة لتخفيف القيود، على دخول النساء للملاعب الإيرانية بشكل منضبط، فإن هذا الأمر تراجع الفترة الماضية، إذ أقيمت المباريات دون جمهور لعدة أشهر.