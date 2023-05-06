ريليفو: ريال مدريد اتفق مع مودريتش على التجديد

أكد برنامج "ريليفو" الإسباني أن لوكا مودريتش سيبقى مع ريال مدريد حتى عام 2024 بعدما تم الاتفاق على كل شيء بشأن العقد الجديد.

وأوضح البرنامج أن ما تبقى أمور شكلية فقط حيث تم الاتفاق على الشروط وصياغة العقود من الطرفين.

وذكر أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن بقاء مودريتش قبل مواجهة مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.