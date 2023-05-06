ريليفو: ريال مدريد اتفق مع مودريتش على التجديد
أكد برنامج "ريليفو" الإسباني أن لوكا مودريتش سيبقى مع ريال مدريد حتى عام 2024 بعدما تم الاتفاق على كل شيء بشأن العقد الجديد.
وأوضح البرنامج أن ما تبقى أمور شكلية فقط حيث تم الاتفاق على الشروط وصياغة العقود من الطرفين.
وذكر أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن بقاء مودريتش قبل مواجهة مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وأشار "ريليفو" إلى أن الاجتماعات كانت سريعة جدًا، لأن مودريتش أبدى في جميع الأوقات استعداده المطلق للاستمرار مع ريال مدريد، وأنه لطالما وضع الأمور المادية جانبا.
ومع ذلك، فإن العرض الذي قدمه ريال مدريد كان جيدًا للغاية، مع الحفاظ على المبالغ الحالية واحترام مكانة مودريتش كواحد من أعلى الرواتب في الفريق.
وسيستمر وضع مودريتش في سلم الرواتب بعد كريم بنزيما وإدين هازارد فقط.
وذكر التقرير أن فلورنتينو بيريز وخوسيه أنخيل سانشيز المدير التنفيذي، اللذين تربطهما علاقة رائعة بمودريتش، ممتنان للغاية لإخلاص اللاعب.
وتلقى مودريتش عرضًا مغريًا من السعودية يحصل من خلاله على حوالي 40 مليون يورو صافية في الموسم لكنه لم يرغب حتى في النظر للعرض.
كما أن مودريتش لم يستخدم العرض للضغط على ريال مدريد لأنه يريد أن يسير جنبًا إلى جنب مع النادي في جميع الأوقات.
والموسم الحالي لعب مودريتش مع ريال مدريد 44 مباراة في مختلف المسابقات، بواقع 2768 دقيقة، سجل فيها 6 أهداف وصنع 6.
وانضم مودريتش لريال مدريد صيف عام 2012 من توتنهام مقابل 35 مليون يورو، ونال مع الميرنغي كل الألقاب الممكنة وسجل للفريق 37 هدفا وصنع 77 في 480 مباراة.