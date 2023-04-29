من سيعوض مودريتش في ريال مدريد؟

ووفقا للصحيفة سيحتاج مدرب ريال مدريد إلى معجزة حتى لا يخسر مودريتش في أكثر فترات الموسم حسما.

وقالت "ماركا" إن تعويض مودريتش سيكون ممكنا أمام أنشيلوتي، الذي يعرف تمامًا الصفات الكبيرة للاعبيه، وسيعتمد اختياره بناء على ظروف كل مباراة.

وفي ما يلي 3 لاعبين بإمكانهم تعويض غياب مودريتش في ريال مدريد:

داني سيبايوس

وهو الأقرب إلى مودريتش بسبب مميزاته، فهو أكثر لاعب يشبه مودريتش في تشكيلة ريال مدريد.

يعرف المدرب الإيطالي أن سيبايوس هو البديل الأكثر مباشرة بسبب مميزته، والجمال الذي يضيفه للفريق، وقراراته في المباريات.