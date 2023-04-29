من سيعوض مودريتش في ريال مدريد؟
كشفت صحيفة "ماركا" عن خيارات المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد لتعويض لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش.
وأعلن ريال مدريد أمس الجمعة غياب لوكا مودريتش لإصابة في الجانب الخلفي من الفخذ من ساقه اليسرى.
وبحسب "ماركا" ستكون حظوظ مودريتش منخفضة في المشاركة أمام أوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا ثم أمام مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
ووفقا للصحيفة سيحتاج مدرب ريال مدريد إلى معجزة حتى لا يخسر مودريتش في أكثر فترات الموسم حسما.
وقالت "ماركا" إن تعويض مودريتش سيكون ممكنا أمام أنشيلوتي، الذي يعرف تمامًا الصفات الكبيرة للاعبيه، وسيعتمد اختياره بناء على ظروف كل مباراة.
وفي ما يلي 3 لاعبين بإمكانهم تعويض غياب مودريتش في ريال مدريد:
داني سيبايوس
وهو الأقرب إلى مودريتش بسبب مميزاته، فهو أكثر لاعب يشبه مودريتش في تشكيلة ريال مدريد.
يعرف المدرب الإيطالي أن سيبايوس هو البديل الأكثر مباشرة بسبب مميزته، والجمال الذي يضيفه للفريق، وقراراته في المباريات.
أوريلين تشوامينى
بعمر 23 عامًا، وبعد بداية رائعة لموسمه الأول مع ريال مدريد، تراجع الاعتماد على المحور الفرنسي بعد عودته من كأس العالم قطر 2022.
لكن بسبب لياقته البدنية وجودته بالتمريرات والقدرة على اللعب "من الصندوق إلى الصندوق" فإن تشوامينى قد يكون البديل المناسب لمودريتش.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن تشوامينى قادر على تحديد متى يجب أن يخاطر بالحصول على البطاقات.
إدواردو كامافينغا
وبحسب "ماركا" فإن كامافينغا واحد من أفضل لاعبي ريال مدريد وهو قطعة أساسية لأنشيلوتي، الذي يدرك اللحظة الجيدة التي يعيشها الفرنسي.
ويتألق كامافينغا مع ريال مدريد كجناح، ويمكنه اللعب في مركز المحور، ويتمتع البالغ من العمر 20 عامًا بأسلوب لعب دفاعي ذكي؛ ولديه تحكم جيد بالكرة يساعده على التخلص من الضغط والوصول إلى منطقة الخصم.
ووفقا للصحيفة فإن الحالة البدنية الهائلة لكامافينغا تسمح له بالوصول إلى المناطق التي لا يستطيع سوى عدد قليل من لاعبي كرة القدم الوصول إليها ولذلك قد يختاره أنشيلوتي لتعويض مودريتش.