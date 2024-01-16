"هذه الجوائز فاسدة".. صديق رونالدو يعلق على فوز ميسي بـ"ذا بيست"
علق إيدو أغيري، محلل برنامج الشيرينغيتو الإسباني الشهير على فوز ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم.
ويعد أغيري أحد الأصدقاء المقربين من كريستيانو رونالدو.
وفاز ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "ذا بيست" بعد منافسة شرسة مع إيرلينغ هالاند.
وتساوى ميسي وهالاند في النقاط، إذ حصل كلٌّ منهما على 48 نقطة، لكن ليونيل حصل على الجائزة بفضل قادة المنتخبات الذين منحوه تصويتًا أكثر من هالاند.
وعلق أغيري عبر برنامج الشيرنيغيتو :"إنه أكبر عار في تاريخ كرة القدم، هذه الجوائز فاسدة وبمثابة تكريم آخر لميسي".
كان أغيري وصف فوز ميسي بالكرة الذهبية وكأس العالم أيضًا بمثابة تكريم له.
وانتقد جوزيب بيدريرول، المقدم الرئيس لبرنامج الشيرينغيتو، فوز ميسي بجائزة ذا بيست على حساب هالاند، حيث علق :"غوارديولا حقق نفس ألقاب هالاند وفاز بجائزة أفضل مدرب في العالم".
وتابع :"إذا كان اللعب في الولايات المتحدة الأمريكية كافيًا لفوز ميسي بـ"ذا بيست"، فإن لعب كريستيانو رونالدو في السعودية يكفي على الأقل لوجوده في القائمة النهائية للجائزة".
ولم يتواجد رونالدو في المنافسة على الجائزة، كما إنه خرج من تشكيل العام الذي زينه ميسي وهالاند ومبابي.