"هذه الجوائز فاسدة".. صديق رونالدو يعلق على فوز ميسي بـ"ذا بيست"

كان أغيري وصف فوز ميسي بالكرة الذهبية وكأس العالم أيضًا بمثابة تكريم له.

وانتقد جوزيب بيدريرول، المقدم الرئيس لبرنامج الشيرينغيتو، فوز ميسي بجائزة ذا بيست على حساب هالاند، حيث علق :"غوارديولا حقق نفس ألقاب هالاند وفاز بجائزة أفضل مدرب في العالم".

وتابع :"إذا كان اللعب في الولايات المتحدة الأمريكية كافيًا لفوز ميسي بـ"ذا بيست"، فإن لعب كريستيانو رونالدو في السعودية يكفي على الأقل لوجوده في القائمة النهائية للجائزة".

ولم يتواجد رونالدو في المنافسة على الجائزة، كما إنه خرج من تشكيل العام الذي زينه ميسي وهالاند ومبابي.