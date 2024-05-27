نهاية حقبة "زيدان وأبنائه" في ريال مدريد

ونشرت شبكة "ريليفو" الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن ثيو زيدان، آخر أبناء زين الدين زيدان، سيغادر ريال مدريد هذا الصيف.

وأضافت: "لأول مرة منذ 23 عاماً، لن يضم النادي أي فرد من عائلة زيدان، بعد أن حزم إنزو، الابن الأكبر، حقائبه منذ فترة، قبل أن يتجول ثم يوقف مسيرته الكروية".

بينما غادر إلياز الابن الأصغر لزيدان العاصمة الإسبانية الشتاء الماضي للانتقال إلى بيتيس.

واتخذ ثيو زيدان لاعب خط الوسط البالغ من العمر 22 عامًا قرارًا بمغادرة نادي ريال مدريد لتجربة حظه في مكان آخر، كونه يعلم أن الحصول على مكان في الفريق الأول أمر صعب للغاية، ويريد اللعب على مستوى المحترفين في العام المقبل.

وأنهى ثيو زيدان موسمه مع رديف ريال مدريد "كاستيا" بشكل جيد للغاية تحت قيادة راؤول، حيث لعب 37 مباراة في المجموع، سجل هدفين وقدم 4 تمريرات حاسمة.