نهاية حقبة "زيدان وأبنائه" في ريال مدريد
انتهت حقبة الفرنسي زين الدين زيدان أسطورة نادي ريال مدريد الإسباني كلاعب ومدرب، مع الفريق الملكي بشكل كامل، بعد رحيل نجله ثيو.
ونشرت شبكة "ريليفو" الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن ثيو زيدان، آخر أبناء زين الدين زيدان، سيغادر ريال مدريد هذا الصيف.
وأضافت: "لأول مرة منذ 23 عاماً، لن يضم النادي أي فرد من عائلة زيدان، بعد أن حزم إنزو، الابن الأكبر، حقائبه منذ فترة، قبل أن يتجول ثم يوقف مسيرته الكروية".
بينما غادر إلياز الابن الأصغر لزيدان العاصمة الإسبانية الشتاء الماضي للانتقال إلى بيتيس.
واتخذ ثيو زيدان لاعب خط الوسط البالغ من العمر 22 عامًا قرارًا بمغادرة نادي ريال مدريد لتجربة حظه في مكان آخر، كونه يعلم أن الحصول على مكان في الفريق الأول أمر صعب للغاية، ويريد اللعب على مستوى المحترفين في العام المقبل.
وأنهى ثيو زيدان موسمه مع رديف ريال مدريد "كاستيا" بشكل جيد للغاية تحت قيادة راؤول، حيث لعب 37 مباراة في المجموع، سجل هدفين وقدم 4 تمريرات حاسمة.
وتدرج ثيو في فئات ريال مدريد قبل أن يستدعيه أنشيلوتي للفريق الأول لمواجهة نابولي غدا الأربعاء.
وبحسب موقع "transfermarkt" فإن القيمة السوقية لثيو زيدان تبلغ 250 ألف يورو، وانتقل لريال مدريد كاستيا في 2021، وسبق أن لعب لفريق الشباب، ولفريق تحت 18 و19 عاما.
ولعب ثيو لمنتخب فرنسا تحت 16 و17 و20 عاما.
ونال مع ريال مدريد دوري أبطال أوروبا للشباب موسم 2019/2020.