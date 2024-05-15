زيدان يستعرض سحره الكروي ويبهر متابعيه في مباراة خيرية (فيديو)

أظهر نجم الكرة الفرنسية وبطل العالم وأوروبا مع منتخب الديكة 1998 و2000 زين الدين زيدان إبداعاته الكروية من جديد وذلك خلال مباراة استعراضية وذلك بمناسبة ذكرى مرور 100 عام على إنشاء ملعب "شابان ديلماس" الذي يوجد في مركب "ليسكور" الرياضي، معقل نادي بوردو الفرنسي، الفريق الأول لزيدان.

وشارك عدد من نجوم الجيل الذهبي لبوردو الذي بلغ نهائي كأس الاتحاد الأوروبي 1996، وعلى رأسهم زين الدين زيدان وكريستوف دوغاري وبيكسنت ليزارازو والبرتغالي باوليتا وغيرهم، لكن الأسطورة زيدان هو من خطف الأضواء عندما أبان عن سحر كروي لم ينضب رغم مرور سنوات على اعتزال النجم السابق لريال مدريد كرة القدم وتفرغة لمسيرة تدريبية ناجحة.