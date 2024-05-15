زيدان يستعرض سحره الكروي ويبهر متابعيه في مباراة خيرية (فيديو)
أظهر نجم الكرة الفرنسية وبطل العالم وأوروبا مع منتخب الديكة 1998 و2000 زين الدين زيدان إبداعاته الكروية من جديد وذلك خلال مباراة استعراضية وذلك بمناسبة ذكرى مرور 100 عام على إنشاء ملعب "شابان ديلماس" الذي يوجد في مركب "ليسكور" الرياضي، معقل نادي بوردو الفرنسي، الفريق الأول لزيدان.
وشارك عدد من نجوم الجيل الذهبي لبوردو الذي بلغ نهائي كأس الاتحاد الأوروبي 1996، وعلى رأسهم زين الدين زيدان وكريستوف دوغاري وبيكسنت ليزارازو والبرتغالي باوليتا وغيرهم، لكن الأسطورة زيدان هو من خطف الأضواء عندما أبان عن سحر كروي لم ينضب رغم مرور سنوات على اعتزال النجم السابق لريال مدريد كرة القدم وتفرغة لمسيرة تدريبية ناجحة.
وخاض زين الدين زيدان، تماما مثل النجم الفرنسي السابق ألان جيراس 40 دقيقة فقط، لكنها كانت كافية لتمتع الجماهير الحاضرة التي صفقت طويلا لنجمها المحبوب الذي لعب مع بوردو في بداياته وحتى 1996 عندما انتقل إلى يوفنتوس ومنها في 2001 إلى ريال مدريد أين عرف نهاية مشوار كروي تاريخي.
وشهدت المباراة الاستعراضية التي احتضنها الملعب التاريخي لنادي بوردو، "شابان ديلماس" وجمعت نجوم بوردو السابقين بفريق هو مزيج من لاعبي أندية الدوري الفرنسي فوز زملاء زيدان (5 ـ 3) في مواجهة تألق فيها اللاعب البرتغالي السابق لبوردو "بيدرو باوليتا" بتسجيله هدفين.