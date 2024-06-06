الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026

يخوض منتخب مصر اختبارًا جديدًا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ويلعب منتخب مصر، مساء اليوم الخميس، ضد بوركينا فاسو، باستاد القاهرة في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للنسخة القادمة للمونديال.

وتقام المباراة باستاد القاهرة الدولي بصافرة الحكم الكيني بيتر واويرو، بسعة كاملة، بعد إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم نفاد تذاكر اللقاء.