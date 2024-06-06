الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026
يخوض منتخب مصر اختبارًا جديدًا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.
ويلعب منتخب مصر، مساء اليوم الخميس، ضد بوركينا فاسو، باستاد القاهرة في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للنسخة القادمة للمونديال.
وتقام المباراة باستاد القاهرة الدولي بصافرة الحكم الكيني بيتر واويرو، بسعة كاملة، بعد إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم نفاد تذاكر اللقاء.
ويحتل منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بعد فوزه بالجولة الأولى بنتيجة 6-0 على حساب جيبوتي بجانب فوزه على سيراليون بنتيجة 2-0 في الجولة الثانية خارج الديار.
ويحتل منتخب بوركينا فاسو المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بعد فوزه على إثيوبيا بنتيجة 3-0 وتعادله مع غينيا بيساو بنتيجة 1-1.
ويخوض المنتخب المصري أول مواجهة رسمية بقيادة مديره الفني حسام حسن، الذي تولى المهمة خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا.
وودع منتخب مصر منافسات كأس الأمم الأفريقية الأخيرة من دور الستة عشر، على يد الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح؛ ما أسفر عن رحيل المدرب فيتوريا.
ويغيب عن صفوف الفراعنة عدة لاعبين على رأسهم أحمد حجازي مدافع الاتحاد السعودي، وعمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، وأحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك للإصابة، ومحمد حمدي ظهير أيسر بيراميدز للإيقاف.
وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 10:00 مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
وتذاع المباراة عبر قناة ON TIME SPORTS بصوت المعلق محمد الكواليني، عبر القناة الصوتية الأولى، وطارق الأدور عبر القناة الصوتية الثانية.
وتذاع المباراة عبر قناة SSC 1 بصوت المعلق مدحت شلبي.