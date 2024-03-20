خروج أحد منافسي المغرب من استضافة نهائي مونديال 2030

وتم اختيار ملف ترشح المغرب، وإسبانيا، والبرتغال، رسميًا لاحتضان النسخة 24 من كأس العالم عام 2030

وأكد أنطونيو لارانجو، منسق الملف المشترك لإسبانيا والبرتغال والمغرب لاستضافة كأس العالم 2030، أن البرتغال لن تستضيف المباراة النهائية للبطولة، ما يعني أن إسبانيا والمغرب سيكونان ضيفين محتملين للمباراة النهائية.

وخلال حفل أقيم في "سيداد دو فوبول في أويراس"، بالقرب من لشبونة، أوضح لارانجو أن البرتغال تفتقر إلى ملعب يتسع لـ 80 ألف مقعد على الأقل، وقررت عدم الاستثمار في توسيع أي من ملاعبها.

وقال لارانخو أثناء تقديم رؤية الملف وشعاره خلال الحفل: "البرتغال لا تمتلك مثل هذا الملعب ولن تستثمر في زيادة الطاقة الاستيعابية للملاعب، مما يعني أن البرتغال لن تستضيف نهائي كأس العالم".

وبالتالي سيقام نهائي كأس العالم 2030 في إسبانيا والمغرب، مما يزيد من الترقب حول من سيضمن في نهاية المطاف شرف استضافة النهائي.