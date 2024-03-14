الإصابة تعاود لاعب وسط ريال مدريد

تلقى ريال مدريد ضربة بعد إصابة لاعب خط الوسط داني سيبايوس.

وأوضحت صحيفة "ماركا" أن سيبايوس يعاني من حمل زائد في ربلة الساق؛ ما سيتسبب بعدم لحاقه بمواجهة أوساسونا في الدوري الإسباني، يوم السبت.

وبحسب الصحيفة، لم يلعب لاعب الوسط الإسباني سوى سبع دقائق فقط في آخر تسع مباريات، وهو ثاني لاعب في الفريق من حيث أقل عدد من الدقائق (503دقيقة)، بعد أردا غولر (93 دقيقة).

وتدرب سيبايوس داخل مرافق مدينة ريال مدريد، وأوضحت أن وجود اللاعب في القائمة التي سيقدمها المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لمواجهة أوساسونا أمر غير مؤكد.