الإصابة تعاود لاعب وسط ريال مدريد
تلقى ريال مدريد ضربة بعد إصابة لاعب خط الوسط داني سيبايوس.
وأوضحت صحيفة "ماركا" أن سيبايوس يعاني من حمل زائد في ربلة الساق؛ ما سيتسبب بعدم لحاقه بمواجهة أوساسونا في الدوري الإسباني، يوم السبت.
وبحسب الصحيفة، لم يلعب لاعب الوسط الإسباني سوى سبع دقائق فقط في آخر تسع مباريات، وهو ثاني لاعب في الفريق من حيث أقل عدد من الدقائق (503دقيقة)، بعد أردا غولر (93 دقيقة).
وتدرب سيبايوس داخل مرافق مدينة ريال مدريد، وأوضحت أن وجود اللاعب في القائمة التي سيقدمها المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لمواجهة أوساسونا أمر غير مؤكد.
في حين واصل إيدير ميليتاو، وتيبو كورتوا، وديفيد ألابا تعافيهم من الإصابات، والتي تدخل المرحلة النهائية من إعادة تأهيل الأولين.
وشارك سيبايوس دقيقتين فقط أمام سيلتا فيغو قبل أيام في الليغا، حيث صنع هدفًا لأردا غولر في فوز الميرنغي 4/0.
وبشكل عام لعب سيبايوس مع ريال مدريد الموسم الحالي 21 مباراة فقط، سجل فيها هدفًا، وصنع هدفًا.
ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني ويملك 69 نقطة من 28 مباراة، ويتقدم بسبع نقاط عن جيرونا الثاني.