ريال مدريد يريد خطف "الجوهرة الكبرى" على طريقة فينيسيوس

ونجحت تلك التجربة بالفعل، إذ يلعب بالفريق الأول 3 لاعبين أساسيين نتاج هذه السياسة وهم فينيسيوس وفالفيردي ورودريغو، بالإضافة إلى الوصول المؤكد لإندرك الصيف القادم من بالميراس مع بلوغه 18 عاما.

فرانكو ماستانتونو، لاعب خط الوسط المهاجم الذي يلعب بقدمه اليسرى ويبلغ من العمر 16 عامًا في نادي ريفر بليت الأرجنتيني هو حلقة جديدة من هذه السياسة.

واستدعى بابلو أيمار مدرب الأرجنتين تحت 17 عامًا ماستانتو لمنتخب التانغو الصغير، كما قام كارلوس ماسكيرانو باستدعائه لبعض التدريبات مع منتخب تحت 20 عامًا في الأرجنتين أيضا.

وفقًا TNT Sports الأرجنتينية فإن نية ريال مدريد هي ضمان توقيعه ودمجه في الفريق عندما يبلغ سن الرشد في عام 2025 في عملية مطابقة لِما حدث مع إندريك أو فينيسيوس جونيور أو رودرغجو جوس.