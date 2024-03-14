ريال مدريد يريد خطف "الجوهرة الكبرى" على طريقة فينيسيوس
يواصل ريال مدريد استكشاف سوق أمريكا الجنوبية بحثًا عن المواهب الشابة أملا في تكرار التجارب الناجحة التي بدأها بلاعبين، مثل: فينيسيوس ورودريغو وفالفيردي وإندريك.
كان ريال مدريد بدأ منذ سنوات التعاقد مع لاعبين صغار في السن بأسعار مناسبة مع منحهم فرصة التطور سواء في بلدانهم أو مع فرق الشباب بالنادي.
ونجحت تلك التجربة بالفعل، إذ يلعب بالفريق الأول 3 لاعبين أساسيين نتاج هذه السياسة وهم فينيسيوس وفالفيردي ورودريغو، بالإضافة إلى الوصول المؤكد لإندرك الصيف القادم من بالميراس مع بلوغه 18 عاما.
فرانكو ماستانتونو، لاعب خط الوسط المهاجم الذي يلعب بقدمه اليسرى ويبلغ من العمر 16 عامًا في نادي ريفر بليت الأرجنتيني هو حلقة جديدة من هذه السياسة.
واستدعى بابلو أيمار مدرب الأرجنتين تحت 17 عامًا ماستانتو لمنتخب التانغو الصغير، كما قام كارلوس ماسكيرانو باستدعائه لبعض التدريبات مع منتخب تحت 20 عامًا في الأرجنتين أيضا.
وفقًا TNT Sports الأرجنتينية فإن نية ريال مدريد هي ضمان توقيعه ودمجه في الفريق عندما يبلغ سن الرشد في عام 2025 في عملية مطابقة لِما حدث مع إندريك أو فينيسيوس جونيور أو رودرغجو جوس.
ماستانتونو حطم الأرقام القياسية مع ريفر بليت، في فبراير الماضي أصبح أصغر لاعب يسجل بالقميص الأحمر والأبيض بعمر 16 عاما و5 أشهر و24 يوما، متجاوزًا الرقم القياسي المسجل باسم خافيير سافيولا الذي فعل ذلك بعمر 16 عاما و10 أشهر و7 أيام. في عام 1998.
وهو لاعب أيسر ماهر ومتعدد الاستخدامات قادر على شغل أي مركز هجومي في وسط الملعب واللعب أيضًا كمهاجم.
ووفقا للتقرير ريال مدريد ليس النادي الوحيد الذي يرغب في ضم اللؤلؤة الأرجنتينية الملقب بجوهرة ريفير بليت الكبرى بعد إيتشيفيري الذي خسره برشلونة لصالح مانشستر سيتي.
وتراقب أندية، مثل: برشلونة ومانشستر سيتي وبروسيا دورتموند وبنفكا وإنتر وباريس سان جيرمان تطور فرانكو ماستانتونو.