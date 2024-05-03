محمد صلاح يرد على عجزه البدني (صورة)

وراجت تقارير إعلامية تفيد برغبة ليفربول، في عدم تجديد عقد محمد صلاح، بعد هبوط في لياقته البدنية، وعدم قدرته على لعب مباراة كاملة، عقب عودته من الإصابة.

وقام صلاح بالرد على تلك الاتهامات، ونشر صورة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام" ظهر فيها وهو يرتدي "شورت" فقط، وإبراز عضلاته وهو في حالة بدنية عالية.