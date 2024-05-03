محمد صلاح يرد على عجزه البدني (صورة)
ردّ النجم المصري محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، على تقارير إعلامية اتهمته بقصور في لياقته البدينة.
وراجت تقارير إعلامية تفيد برغبة ليفربول، في عدم تجديد عقد محمد صلاح، بعد هبوط في لياقته البدنية، وعدم قدرته على لعب مباراة كاملة، عقب عودته من الإصابة.
وقام صلاح بالرد على تلك الاتهامات، ونشر صورة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام" ظهر فيها وهو يرتدي "شورت" فقط، وإبراز عضلاته وهو في حالة بدنية عالية.
وظهر محمد صلاح في تدريبات ليفربول يوم الخميس، عقب الاشتباك اللفظي مع يورجن كلوب المدير الفني للفريق، في المباراة السابقة ضد وست هام يونايتد.
ويستعد ليفربول لمواجهة توتنهام هوتسبير، مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الـ36 من الدوري الإنجليزي.