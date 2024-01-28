آخر تطورات إصابة كريستيانو رونالدو
كشفت تقارير صحفية عن آخر تطورات حالة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، البعيد عن الفريق الفترة الماضية بسبب الإصابة.
واكتفى رونالدو الفترة الماضية بأداء تدريبات تأهيلية بعد تعرضه لإصابة في القدم، تسببت في إلغاء مباريات الفريق الودية التي كان من المقرر إقامتها في جولة الصين.
وتعرَّض رونالدو لإصابة عضلية مؤخرًا، وتأكد غيابه عن مباراتي فريقه أمام شنغهاي شينهوا وتشجيانغ يومي الـ24 والـ28 من يناير الحالي على الترتيب.
ولكن بعد تأكد غياب رونالدو عن المباراتين، قرر المسؤولون تأجيل جولة النصر في الصين إلى وقت لاحق، قبل أن تعود بعثة الفريق يوم الجمعة مرة أخرى إلى العاصمة السعودية الرياض.
ووفقًا لما ذكره الإعلامي الرياضي علي العنزي، عبر حسابه الموثق على منصة "إكس"، اليوم الأحد، فإن "الفحوصات الطبية أكدت تعافي رونالدو من الإصابة، وبدأ بملامسة الكرة بفاعليه كبيرة اليوم وسيكون جاهزًا لمباريات النصر المقبلة".
ويستعد النصر بقيادة رونالدو لخوض مواجهات مقبلة قوية في كأس موسم الرياض 2024، الذي سيجمع 3 فرق وهي: الهلال، والنصر، بجانب نادي إنتر ميامي الأمريكي.
ومن المنتظر أن يشهد كأس موسم الرياض مواجهة قوية بين الغريمين كريستيانو رونالدو قائد النصر، وليونيل ميسي قائد إنتر ميامي.
وسيواجه الهلال نظيره إنتر ميامي في المباراة الأولى، على أن يلتقى النادي الأمريكي بنظيره النصر في المباراة الثانية، قبل أن تقام المباراة الثالثة والأخيرة بين قطبي الرياض: الهلال، والنصر.
ويواجه الهلال نظيره إنتر ميامي في أول مباراة، يوم الإثنين الموافق الـ29 من يناير الجاري، قبل أن يواجه النصر النادي الأمريكي يوم الخميس الـ1 من فبراير، فيما ستختتم لقاءات الكأس بمواجهة النصر والهلال يوم الخميس الـ8 من فبراير، حيث سيتوج الفريق الذي يجمع أكبر عدد من النقاط بكأس البطولة.