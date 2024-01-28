آخر تطورات إصابة كريستيانو رونالدو

وتعرَّض رونالدو لإصابة عضلية مؤخرًا، وتأكد غيابه عن مباراتي فريقه أمام شنغهاي شينهوا وتشجيانغ يومي الـ24 والـ28 من يناير الحالي على الترتيب.

ولكن بعد تأكد غياب رونالدو عن المباراتين، قرر المسؤولون تأجيل جولة النصر في الصين إلى وقت لاحق، قبل أن تعود بعثة الفريق يوم الجمعة مرة أخرى إلى العاصمة السعودية الرياض.

ووفقًا لما ذكره الإعلامي الرياضي علي العنزي، عبر حسابه الموثق على منصة "إكس"، اليوم الأحد، فإن "الفحوصات الطبية أكدت تعافي رونالدو من الإصابة، وبدأ بملامسة الكرة بفاعليه كبيرة اليوم وسيكون جاهزًا لمباريات النصر المقبلة".