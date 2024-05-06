مفاجأة مدوية حول الجهة الممولة لانتقال رونالدو للنصر السعودي
يبدو أن صفقة انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو للنصر السعودي ما زالت مثار جدل وحديث عمن يقف وراء تمويلها، إذ تضاربت التقارير بين أن لجنة الاستقطاب هي من قامت بتمويل الصفقة، بينما شكك البعض في هذا الأمر، بناء على عدم ذكر اسم اللاعب في المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي، الذي عقدته وزارة الرياضة، مساء أمس الأحد.
ونجح الدوري السعودي في استقطاب أسماء عالمية، بداية من البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل إلى النصر في يناير 2023، ثم تبعه لاعبون كبار على غرار الفرنسي كريم بنزيما في الاتحاد والبرازيلي نيمار برفقة الهلال وآخرين.
وخلال المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي، كشف سعد اللذيذ، نائب رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين، المشرف على برنامج استقطاب اللاعبين الأجانب، عن عدة أهداف للجنة في الموسم الجديد، مؤكدًا أن العمل لا يزال مستمرًّا لجعل الدوري السعودي، ضمن الأفضل في العالم.
وخلال برنامج "أكشن مع وليد"، طرح الإعلامي محمد السياط سؤالًا بشأن صفقة رونالدو، قائلًا إن "سعد اللذيذ، ذكر بأن النصر لم يدفع ريالًا واحدًا في الصفقة، فيما لم يرد اسم النجم البرتغالي ضمن اللاعبين الخمسة الذين استقطبهم الصندوق للنادي"، وتساءل لماذا لم يتحدث اللذيذ عن رونالدو في المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي، الذي عقدته وزارة الرياضة.
من جانبه، ردَّ الإعلامي الرياضي وليد الفراج، قائلًا: "سعد اللذيذ تحدث عن الصفقات في هذا الموسم فقط، وذكر في المؤتمر أيضًا، أن لجنة الاستقطابات ليست الجهة الممولة الوحيدة للتعاقدات، ومن يقول لجنة الاستقطابات هي الصندوق، غير صحيح، قد تكون هناك جهة ثالثة مولت صفقة اللاعب".
وأضاف: "من يشاهد لقطة تعاقد النصر مع رونالدو، يجد خلف الإعلان شعار (روح السعودية)، قد تكون وزارة السياحة ممولة لصفقة اللاعب ضمن البرنامج الترويجي للمملكة، ولكننا نمسك في جهة واحدة ونحاسبها على كل شيء، وتظل الأمور غير واضحة بنسبة 100% في الصفقة ولكن تفاصيل تعاقد رونالدو لا نستطيع أن نصل لمعلومة في هذه الجزئية".
وخاض رونالدو 40 مباراة مع النصر، هذا الموسم، وسجل 32 هدفًا في 27 مباراة بدوري روشن السعودي، و3 أهداف في كأس خادم الحرمين الشريفين، و6 أهداف في دوري أبطال آسيا.