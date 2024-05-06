مفاجأة مدوية حول الجهة الممولة لانتقال رونالدو للنصر السعودي

يبدو أن صفقة انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو للنصر السعودي ما زالت مثار جدل وحديث عمن يقف وراء تمويلها، إذ تضاربت التقارير بين أن لجنة الاستقطاب هي من قامت بتمويل الصفقة، بينما شكك البعض في هذا الأمر، بناء على عدم ذكر اسم اللاعب في المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي، الذي عقدته وزارة الرياضة، مساء أمس الأحد.

ونجح الدوري السعودي في استقطاب أسماء عالمية، بداية من البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل إلى النصر في يناير 2023، ثم تبعه لاعبون كبار على غرار الفرنسي كريم بنزيما في الاتحاد والبرازيلي نيمار برفقة الهلال وآخرين.

وخلال المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي، كشف سعد اللذيذ، نائب رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين، المشرف على برنامج استقطاب اللاعبين الأجانب، عن عدة أهداف للجنة في الموسم الجديد، مؤكدًا أن العمل لا يزال مستمرًّا لجعل الدوري السعودي، ضمن الأفضل في العالم.