موراي: يمكننا السير على خطى الرغبي في احترام الحكام
طالب نجم التنس البريطاني المخضرم آندي موراي زملاءه اللاعبين بتوخي مزيد من الحذر في التعامل مع الحكام بعد حدوث عدد من المخالفات في السنوات الأخيرة، والتفاعل مع الحكام باحترام إسوة بلاعبي الرغبي.
ومن المقرر أن يواجه موراي، المصنف الأول عالميا سابقا، منافسه أندريه روبليف، في بطولة إنديان ويلز للتنس للأساتذة.
واستُبعد روبليف من بطولة دبي الأسبوع الماضي، بعد أن قال أحد المسؤولين إنه وجه كلمة بذيئة لحكم الخط.
ونفى اللاعب الروسي التهمة، وقُبل طعنه على القرار بعد ذلك.
وقال موراي: "جميعنا كلاعبين، وأعتقد أنني كنت مذنبا في الأمر بنفسي، نحتاج إلى القليل من الحذر في طريقة حديثنا وتعاملنا مع الحكام".
وأضاف: "أتفهم أنه في خضم المنافسة وهذه الأمور تحدث بعض الأشياء، لكن في آخر أربع أو خمس سنوات كان هناك عدد من الحالات التي ربما خرجت فيها الأمور عن السيطرة، وربما لم تتخذ حيالها الإجراءات المطلوبة".
وحذر اتحاد محترفي التنس من عقوبات أكثر صرامة بسبب سوء التصرف داخل الملعب في 2022، بعد استبعاد ألكسندر زفيريف من بطولة في أكابولكو لتحطيم مضربه أمام الحكم الرئيس، ومجموعة من ردود الفعل الغاضبة من نيك كيريوس.
وتابع موراي: "ربما نحتاج جميعا إلى التفكير ونقول.. هل هذه حقا هي الطريقة التي أريد بها التعامل مع الحكام بالحديث السيئ ومثل ذلك؟".
وأوضح اللاعب البريطاني: "الرغبي مثال عظيم على طريقة التعامل مع الحكام، كل شيء يتم القيام به باحترام، ربما يمكننا القيام بعمل أفضل في التنس أيضا".