موراي: يمكننا السير على خطى الرغبي في احترام الحكام

طالب نجم التنس البريطاني المخضرم آندي موراي زملاءه اللاعبين بتوخي مزيد من الحذر في التعامل مع الحكام بعد حدوث عدد من المخالفات في السنوات الأخيرة، والتفاعل مع الحكام باحترام إسوة بلاعبي الرغبي.

ومن المقرر أن يواجه موراي، المصنف الأول عالميا سابقا، منافسه أندريه روبليف، في بطولة إنديان ويلز للتنس للأساتذة.

واستُبعد روبليف من بطولة دبي الأسبوع الماضي، بعد أن قال أحد المسؤولين إنه وجه كلمة بذيئة لحكم الخط.

ونفى اللاعب الروسي التهمة، وقُبل طعنه على القرار بعد ذلك.

وقال موراي: "جميعنا كلاعبين، وأعتقد أنني كنت مذنبا في الأمر بنفسي، نحتاج إلى القليل من الحذر في طريقة حديثنا وتعاملنا مع الحكام".