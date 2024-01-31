موراي يرد على منتقدي استمراره في اللعب بعمر الـ36

رد آندي موراي، الفائز بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، على منتقدين قالوا، إن استمراره في اللعب في سن 36 سيضر بكل ما حققه سابقا في عالم التنس، وذلك بعد خروج اللاعب الإسكتلندي من الدور الأول لبطولة للمرة الثالثة تواليا في بداية الموسم.

وبث موراي الروح من جديد في مسيرته بعد خضوعه لجراحة في أعلى الفخذ في 2019، لكنه عانى للوصول إلى الأدوار المتقدمة في البطولات الكبرى؛ إذ أخفق في تجاوز الدور الثالث لأي بطولة كبرى منذ وصوله إلى دور الثمانية في ويمبلدون في 2017.

وبعد الخروج من الدور الأول في برزبين وملبورن بارك، دفعت هزيمة موراي أمام الفرنسي بينوا بير في مونبلييه، أمس الثلاثاء، مراسل هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إلى طرح سؤال "في أي نقطة سيبدأ المقاتل الشجاع الإضرار بإرثه؟".