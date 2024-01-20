بايرن ميونخ يسبق برشلونة على لوكاس بيرغفال
كشفت صحيفة "سبورت"أ أن بايرن ميونخ يسابق برشلونة على الظاهرة الشابة لوكاس بيرغفال.
وذكرت الصحيفة أنه، ردًا على التحركات الأخيرة من برشلونة للتعاقد مع بيرغفال، بدأت الأندية الكبرى الأخرى في أوروبا المهتمة بلاعب خط الوسط "هجماتها" لمحاولة الحصول على توقيع اللؤلؤة الأخيرة السويدية.
وأوضحت أن بايرن ميونخ سيعرض على ديورغاردن، النادي الذي يلعب له بيرغفال، حوالي 9 ملايين يورو لإتمام الصفقة، علما أن القيمة السوقية للاعب بحسب موقع "transfermarkt" تبلغ 5 ملايين يورو.
ويعتقد الفريق البافاري، أن التوازن الذي يتمتع به اللاعب والذي يجمع بين الجودة والقوة البدنية والموهبة، يمكن أن يكمل خط الوسط بشكل جيد، وسيدخل في منافسة مع بروسيا دورتموند وأينتراخت فرانكفورت.
وأكدت "سبورت" أن مانشستر يونايتد يستعد لبدء محادثات مع بو أندرسون، المدير الرياضي لديورغاردن، لاستكشاف الخيارات المتاحة أمام النادي الإنجليزي للحصول على بيرغفال.
وأوضحت الصحيفة أن بيرغفال لديه تجربة في فريق الشباب لمانشتستر يونايتد، وأنه من مشجعي النادي، ومع ذلك قيل أيضًا إنه متحمس لاهتمام برشلونة.
وفي ديسمبر الماضي كان برشلونة على استعداد لوضع 6 ملايين يورو على الطاولة، على أن يتم إتمام الصفقة في السوق الشتوي الحالي.
لكن بعد ذلك بدأت الاتصالات من أندية يوفنتوس، إنتر ميلان، آينتراخت فرانكفورت وبروسيا دورتموند.
وبيرغفال، البالغ من العمر 17 عامًا، ظهر للمرة الأولى مع المنتخب السويدي في 12 يناير في مباراة ودية أمام إستونيا (لعب 31 دقيقة)، ويُنظر إليه على أنه أحد لاعبي خط الوسط الذين ينتظرهم مستقبل كبير.
وينتهي عقد بيرغفال مع فريقه ديورغاردن في 31 ديسمبر 2025، ولعب حتى الآن 29 مباراة مع الفريق الأول (سجل 3 أهداف، وقدم تمريرة حاسمة واحدة في 1091 دقيقة لعب)، ويلعب بشكل أساسي كلاعب خط وسط.