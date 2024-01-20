بايرن ميونخ يسبق برشلونة على لوكاس بيرغفال

كشفت صحيفة "سبورت"أ أن بايرن ميونخ يسابق برشلونة على الظاهرة الشابة لوكاس بيرغفال.

وذكرت الصحيفة أنه، ردًا على التحركات الأخيرة من برشلونة للتعاقد مع بيرغفال، بدأت الأندية الكبرى الأخرى في أوروبا المهتمة بلاعب خط الوسط "هجماتها" لمحاولة الحصول على توقيع اللؤلؤة الأخيرة السويدية.

وأوضحت أن بايرن ميونخ سيعرض على ديورغاردن، النادي الذي يلعب له بيرغفال، حوالي 9 ملايين يورو لإتمام الصفقة، علما أن القيمة السوقية للاعب بحسب موقع "transfermarkt" تبلغ 5 ملايين يورو.