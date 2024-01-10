برشلونة يرفع عرضه لضم لوكاس بيرغفال
كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة قرر رفع عرضه من أجل الظفر بخدمات لوكاس بيرغفال، لاعب وسط فريق ديورغاردن السويدي.
ويعاني برشلونة من أزمة اقتصادية أثرت عليه سلبا الفترة الماضية، ما جعله يستغني عن عديد نجومه، فضلا عن عدم قدرته على ضم صفقات قوية، ومع ذلك يستهدف تدعيم صفوفه بقوة.
ووفقا لِما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، اليوم الأربعاء، فإن "برشلونة يواجه منافسة من آينتراخت فرانكفورت الألماني على ضم اللاعب الشاب، ويريد نادي ديورغاردن أكثر من 9 ملايين يورو للاعب خط الوسط، في حين أن عرض برشلونة الجديد هو 6.5 مليون يورو".
وأشارت التقارير، إلى أن "برشلونة ما زال مهتمًا جدًّا بالتعاقد مع اللاعب، ومن المقرر إجراء محادثات في الأيام المقبلة من أجل تحديد الخطوات التالية المحتملة".
وشارك بيرغفال مع فريقه السويدي هذا الموسم في 25 مباراة، ونجح في تسجيل هدفين، وانضم لصفوف منتخب السويد تحت 21 عامًا.
ويمتد عقد لوكاس بيرغفال صاحب الـ17 عامًا مع نادي، حتى صيف 2025، وهو ما يعني أن قيمته السوقية ستنخفض أكثر في صيف 2024 خاصةً لو لم يتقدم أحد بطلب التعاقد معه سوى برشلونة وآينتراخت وهو سيناريو مُستبعد.