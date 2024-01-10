برشلونة يرفع عرضه لضم لوكاس بيرغفال

كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة قرر رفع عرضه من أجل الظفر بخدمات لوكاس بيرغفال، لاعب وسط فريق ديورغاردن السويدي.

ويعاني برشلونة من أزمة اقتصادية أثرت عليه سلبا الفترة الماضية، ما جعله يستغني عن عديد نجومه، فضلا عن عدم قدرته على ضم صفقات قوية، ومع ذلك يستهدف تدعيم صفوفه بقوة.

ووفقا لِما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، اليوم الأربعاء، فإن "برشلونة يواجه منافسة من آينتراخت فرانكفورت الألماني على ضم اللاعب الشاب، ويريد نادي ديورغاردن أكثر من 9 ملايين يورو للاعب خط الوسط، في حين أن عرض برشلونة الجديد هو 6.5 مليون يورو".