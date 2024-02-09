NBA.. دنفر ناغتس يهزم لوس أنجليس ليكرز.. وخسارة بورتلاند تريل بليزرز

أحرز غالين دورين 27 نقطة، وهي أفضل حصيلة له في الموسم، وسيطر على 22 كرة مرتدة في أفضل نتيجة يحققها طوال مسيرته، ليفوز فريقه ديترويت بيستونز خارج ملعبه 128/122 على بورتلاند تريل بليزرز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وحقق ديترويت بيستونز الفوز في الوقت الإضافي، وبعد أن نجح في تجاوز تأخره بفارق 23 نقطة في الربع الثالث.

وأضاف جيدن أيفي 26 نقطة لرصيد الفريق الفائز، بينما أحرز زميله كيد كانينغهام 23 نقطة ليفوز ديترويت بيستونز، صاحب أسوأ مسيرة في الدوري، للمرة الثانية على التوالي لأول مرة منذ أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وحقق ديترويت بيستونز الذي هزم سكرامنتو كينغز، الأربعاء الماضي، 8 انتصارات فقط خلال الموسم الحالي.

وسجل جيريمي جرانت أكبر حصيلة من النقاط لبورتلاند تريل بليزرز وهي 49 نقطة، وهي الحصيلة الأكبر له طوال مسيرته، كما استحوذ على 8 كرات مرتدة، وقدم 6 تمريرات حاسمة لزملائه، لكن فريقه خسر للمرة الثالثة على التوالي.