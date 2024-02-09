NBA.. دنفر ناغتس يهزم لوس أنجليس ليكرز.. وخسارة بورتلاند تريل بليزرز
أحرز غالين دورين 27 نقطة، وهي أفضل حصيلة له في الموسم، وسيطر على 22 كرة مرتدة في أفضل نتيجة يحققها طوال مسيرته، ليفوز فريقه ديترويت بيستونز خارج ملعبه 128/122 على بورتلاند تريل بليزرز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وحقق ديترويت بيستونز الفوز في الوقت الإضافي، وبعد أن نجح في تجاوز تأخره بفارق 23 نقطة في الربع الثالث.
وأضاف جيدن أيفي 26 نقطة لرصيد الفريق الفائز، بينما أحرز زميله كيد كانينغهام 23 نقطة ليفوز ديترويت بيستونز، صاحب أسوأ مسيرة في الدوري، للمرة الثانية على التوالي لأول مرة منذ أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وحقق ديترويت بيستونز الذي هزم سكرامنتو كينغز، الأربعاء الماضي، 8 انتصارات فقط خلال الموسم الحالي.
وسجل جيريمي جرانت أكبر حصيلة من النقاط لبورتلاند تريل بليزرز وهي 49 نقطة، وهي الحصيلة الأكبر له طوال مسيرته، كما استحوذ على 8 كرات مرتدة، وقدم 6 تمريرات حاسمة لزملائه، لكن فريقه خسر للمرة الثالثة على التوالي.
ومنح أنفيرني سيمونز لاعب بورتلاند تريل بليزرز فريقه 29 نقطة خلال مشاركته التي استمرت 25 دقيقة، بينما غاب عن آخر 22 دقيقة بسبب التواء في الكاحل الأيسر.
وفي مواجهة أخرى، فاز دنفر ناغتس على مضيفه لوس أنجليس ليكرز 114/106 بفضل 29 نقطة من جمال موراي و27 نقطة من مايكل بورتر.
وأضاف نيكولا يوكيتش 24 نقطة لرصيد الفريق الزائر، وسيطر على 13 كرة مرتدة، ومرر 9 كرات حاسمة لزملائه ليحقق دنفر ناغتس انتصاره الثالث على التوالي، ويفوز للمرة الثامنة في آخر 10 مباريات.
ومرر موراي أيضًا 11 كرة حاسمة لزملائه، وسيطر على 7 كرات مرتدة، بينما سيطر بورتر على 8 كرات مرتدة.
وفي مباريات أخرى، فاز أورلاندو ماجيك على ضيفه سان أنطونيو سبيرز 127/111، وفاز فينكس صنز في ملعبه على يوتا جاز 129/115.
وفاز دالاس مافريكس خارج أرضه على نيويورك نيكس 122/108، كما فاز غولدن ستيت واريورز131/109 على إنديانا بيسرز، وتغلب شيكاغو بولز 118/110 على ممفيس غريزليس