أول تعليق من أسطورة تدريب الجزائر على قائمة فلاديمير بيتكوفيتش الأخيرة

قال المدرب السابق لمنتخب الجزائري، وبطل ملحمة مونديال 2010، رابح سعدان إن البوسني فلاديمير بيتكوفيتش يعرف جيدا عمله ويخطط بشكل واضح لتحقيق أهدافه مع الخضر وأولها التأهل لنهائيات كأس العالم 2026.

وسجل شيخ المدربين في الجزائر، رابح سعدان حضوره الأحد في تدريبات المنتخب الجزائري تحت إشراف بتكوفيتش وذلك بدعوة من اتحاد كرة القدم، قبل أن يدلي بتصريح قال فيه إن خيارات المدرب الصربي تبدو جيدة ومنطقية باعتبار أنه استهدف اللاعبين الجاهزين حاليا والقادرين على تقديم الإضافة للمجموعة.

وأثارت خيارات فلاديمير بيتكوفيتش الذي تم تعيينه مدربا لمحاربي الصحراء في مارس الماضي، الكثير من الجدل في أوساط المنتخب وفي وسائل الإعلام، وخصوصا باستبعاده لعدد من النجوم وعلى رأسهم لاعب أهلي جدة السعودي رياض محرز ومهاجم السد القطري بغداد بونجاح فضلا عن لاعب إينتراخت فرانكفورت فراس شايبي وغيرهم.

وقال رابح سعدان الذي كان وراء عودة منتخب الجزائر للمشاركة في كأس العالم وذلك في 2010، بعد 24 عاما من آخر مشاركة (1986): "

“لمسنا بأن الناخب فلاديمير بيتكوفيتش محترف بمعنى الكلمة، ويتقن جيدا عمله، اختياراته مبنية حسب ما لاحظت على معطيات دقيقة وموضوعية، والقائمة التي وجه لها الدعوة هي الأنسب حاليا، بيتكوفيتش يدرك جيدا الهدف الذي يسعى بلوغه".

وتابع سعدان: "نتمنى التوفيق لبيتكوفيتش، ولطاقمه الفني المساعد، ونتمنى تأهل منتخبنا الوطني لنهائيات كأس العالم 2026".

ويخوض منتخب محاربي الصحراء مباراتي الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026، أمام غينيا يوم 6 يونيو في ملعب نيلسون مانديلا في وهران، ثم ضد أوغندا يوم 10 يونيو في كامبالا.

وتحتل الجزائر صدارة المجموعة السابعة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026 برصيد 6 نقاط متقدمة على بوتسوانا (3 نقاط).