ميسي ضد البرازيل.. ثأر يجب تسويته

يعود ليونيل ميسي إلى ريو دي جانيرو، وهي المدينة التي تستحضر دائمًا ذكريات جميلة لنجم منتخب الأرجنتين بطل العالم.

وفي تلك المدينة تحديدا أنهى ميسي جفاف الألقاب الذي عانى منه مع المنتخب الأرجنتيني، إذ توج بكوبا أمريكا على حساب أصحاب الأرض في ملعب ماراكانا.

وتستضيف البرازيل نظيرتها الأرجنتين ضمن تصفيات كأس العالم على ملعب ماراكانا، بعدما خسر المنتخبان مباراتهما السابقة في التصفيات، فقد سقطت البرازيل أمام كولومبيا، فيما خسرت الأرجنتين أمام أوروغواي.

ورغم الخسارة، تتصدر الأرجنتين التصفيات برصيد 12 نقطة، فيما تتواجد البرازيل في المركز الخامس بـ7 نقاط، بعد تلقيها خسارتين متتاليتين، ما يزيد من أهمية المباراة لأصحاب الأرض.