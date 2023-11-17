ميسي يشتبك بالأيدي مع أوغارتي في مباراة الأرجنتين وأوروغواي (فيديو)

اشتبك ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، مع منافسه مانويل أوغارتي، نجم أوروغواي، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين، فجر الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وظهر الانفعال واضحا بشدة على ميسي إثر تدخل قوي من نجم أوروغواي، ليشتبك مع اللاعب بالأيدي في لقطة نادرة بتاريخ الأسطورة الأرجنتيني، وتدخل لاعبي الفريقين للفصل بينهما قبل تطور الأمور.