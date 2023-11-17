ميسي يشتبك بالأيدي مع أوغارتي في مباراة الأرجنتين وأوروغواي (فيديو)
اشتبك ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، مع منافسه مانويل أوغارتي، نجم أوروغواي، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين، فجر الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.
وظهر الانفعال واضحا بشدة على ميسي إثر تدخل قوي من نجم أوروغواي، ليشتبك مع اللاعب بالأيدي في لقطة نادرة بتاريخ الأسطورة الأرجنتيني، وتدخل لاعبي الفريقين للفصل بينهما قبل تطور الأمور.
وقال ميسي عن تصرف أوغارتي عقب المباراة: "أفضل ألا أقول ما أفكر فيه، ولكن يجب على هؤلاء الشباب أن يتعلموا من كبار اللاعبين الاحترام".
وتلقى منتخب الأرجنتين أول هزيمة له في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، على يد أوروغواي، بنتيجة 0-2.
وسجل هدفي أوروغواي، رونالد أراوخو وداروين نونيز في الدقيقتين 40 و87.
وتعرضت الأرجنتين لأول خسارة في 2023، وسقطت لأول مرة في التصفيات، لكنها تواصل تصدر الترتيب برصيد 12 نقطة، بفارق نقطتين عن أوروغواي صاحبة الوصافة.
وفي الجولة السادسة من التصفيات، تحل الأرجنتين، ضيفة على البرازيل، بينما تستقبل أوروغواي، منتخب بوليفيا.