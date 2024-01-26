الموعد والقنوات الناقلة لمباريات اليوم

تستعد الجماهير لمتابعة مواجهة مانشستر سيتي وتوتنهام في كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم السبت.

ولن تكون هناك مباريات في كأس آسيا وأفريقيا بعد نهاية دور المجموعات، لكن الجماهير تترقب مباراة مانشستر سيتي مع توتنهام، وتشيلسي مع أستون فيلا في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة، مع الإشارة إلى أن المباريات بتوقيت مكة المكرمة: