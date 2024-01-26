الموعد والقنوات الناقلة لمباريات اليوم
تستعد الجماهير لمتابعة مواجهة مانشستر سيتي وتوتنهام في كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم السبت.
ولن تكون هناك مباريات في كأس آسيا وأفريقيا بعد نهاية دور المجموعات، لكن الجماهير تترقب مباراة مانشستر سيتي مع توتنهام، وتشيلسي مع أستون فيلا في كأس الاتحاد الإنجليزي.
وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة، مع الإشارة إلى أن المباريات بتوقيت مكة المكرمة:
كأس الاتحاد الإنجليزي:
تشيلسي VS أستون فيلا، 22:45، على قناة beIN Sports HD 2.
توتنهام VS مانشستر سيتي، 23:00، على قناة beIN Sports HD 1.
وستكون هذه المواجهة الثانية بين مانشستر سيتي وتوتنهام الموسم الحالي حيث تعادلا 3/3 في الدوري الإنجليزي في سبتمبر الماضي.
وسيلتقي الفريقان مجددا في أبريل المقبل في الدوري الإنجليزي.
يشار إلى أن مانشستر سيتي هو بطل النسخة الأخيرة من كأس الاتحاد الإنجليزي في حين كان آخر لقب لتوتنهام في البطولة موسم 1990/1991.
وآرسنال هو البطل التاريخي لكأس الاتحاد الإنجليزي برصيد 14 مرة، مقابل 12 لقبا لمانشستر يونايتد، و8 ألقاب لكل من ليفربول وتشيلسي وتوتنهام، و7 ألقاب لمانشستر سيتي.