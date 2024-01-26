ماذا فعلت فرق أوروبا دون اللاعبين الأفارقة والآسيويين؟

انتهى دور المجموعات من كأس أمم أفريقيا وكأس آسيا، وهما معًا البطولتان القاريتان الوحيدتان اللتان تقامان في منتصف الموسم الأوروبي.

وتتعارض مواعيد البطولتين الأهم في أفريقيا وآسيا مع مواعيد البطولات الأوروبية المحلية؛ ما جعل تفريط كبار أوروبا في نجومهم أمرًا حتميًّا، لذلك وجدنا كافة الفرق الأوروبية التي تملك محترفين من آسيا أو أفريقيا تلعب خلال العشرة أيام الماضية دونهم.

كيف كانت نتائج تلك الفرق؟ وكيف أثر غياب الأفارقة والآسيويين عليهم؟ ذلك ما نستعرضه فيما يلي: