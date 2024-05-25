تشافي: لم أتخيل هذا الوداع.. وأتمنى أن تتاح لي الفرصة للعودة

بدا تشافي هيرنانديز حزينا في آخر مؤتمراته الصحفية كمدرب لنادي برشلونة، رافضا في الوقت نفسه الكشف عن الأسباب والتبريرات التي قالها له خوان لابورتا، رئيس النادي، بشأن أسباب إقالته.

وسيعلن برشلونة خلال الأيام القليلة المقبلة تعيين فليك رسميًا مدربًا للفريق بعد رحيل تشافي، بعد تصريحاته الأخيرة والتي أشعلت أزمة مع الإدارة، عن عدم قدرتهم على منافسة ريال مدريد في الموسم المقبل.

وقال تشافي في مؤتمر مباراة برشلونة ضد إشبيلية، الذي يجمع الفريقين، غدا الأحد: "لقد تحدثت مع رئيس النادي وأخبرني بالأسباب التي تجعله يعتقد أن منصب المدير الفني بحاجة إلى التغيير، لا يمكنني إلا قبول ذلك، فهو الشخص الذي يتخذ القرارات الأنسب للنادي".