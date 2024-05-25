تشافي: لم أتخيل هذا الوداع.. وأتمنى أن تتاح لي الفرصة للعودة
بدا تشافي هيرنانديز حزينا في آخر مؤتمراته الصحفية كمدرب لنادي برشلونة، رافضا في الوقت نفسه الكشف عن الأسباب والتبريرات التي قالها له خوان لابورتا، رئيس النادي، بشأن أسباب إقالته.
وسيعلن برشلونة خلال الأيام القليلة المقبلة تعيين فليك رسميًا مدربًا للفريق بعد رحيل تشافي، بعد تصريحاته الأخيرة والتي أشعلت أزمة مع الإدارة، عن عدم قدرتهم على منافسة ريال مدريد في الموسم المقبل.
وقال تشافي في مؤتمر مباراة برشلونة ضد إشبيلية، الذي يجمع الفريقين، غدا الأحد: "لقد تحدثت مع رئيس النادي وأخبرني بالأسباب التي تجعله يعتقد أن منصب المدير الفني بحاجة إلى التغيير، لا يمكنني إلا قبول ذلك، فهو الشخص الذي يتخذ القرارات الأنسب للنادي".
وأضاف: "سأكون تحت تصرف برشلونة دائمًا، أتمنى الأفضل للنادي مثلما يتمنى النادي الأفضل لي، سأعود لصفوف الجماهير الآن، وأتمنى التوفيق للرئيس والمدير الرياضي واللاعبين".
وتابع: "لقد كانت الأيام الأخيرة صعبة، لكن الآن أشعر بارتياح، فخور وسعيد بما قدمته، تحدثت مع الموظفين واللاعبين، لم يكن الموقف سهلًا، لقد قدمنا كل شيء وقمنا بعمل جيد، رغم أننا لم نحقق الأهداف هذا الموسم، لكنني أريد الاستمتاع بمباراة الغد لتوديع النادي".
وعن احتمالة عودته مجددا إلى برشلونة، أشار تشافي: "إنه نادي حياتي، أريد ذلك بالتأكيد، وآمل أن تكون هناك فرصة في المستقبل لم أتخيل هذا الوداع لكن ليس لدي خيار سوى احترامه، لقد قرروا هذا لأنهم بحاجة للتغيير، كان طموحي كبيرا مع الفريق، لكن لا يمكنني سوى قبول القرار".
وأكمل: "لا أعتقد أنه يتعين عليّ تقييم قرار الإقالة، النادي يعرف رأيي، لقد كنت واضحًا منذ اليوم الأول، ليس من الجيد بالنسبة لي أن أعلق على هذا الأمر علنًا، الحكم لكم".
وأردف: "الآن سأحصل على فترة راحة، أنا بحاجة لها، نحن جميعًا نحب هذا النادي، وفي المستقبل لا نعرف ما سيحدث، إنه نادي حياتي كما قلت لكم، ولم أحب ناديًا مثل برشلونة".
واستطرد: "الإصابات لم تكن السبب الرئيس في الخسائر، لكنها بالتأكيد كان لها تأثير سلبي علينا، الأمر كان بين أيدينا وفشلنا في استغلاله، لست نادمًا على أي شيء، لقد كنت مخلصًا للنادي وبذلت أقصى ما في وسعي، وعملت بشرف حتى اليوم الأخير".
وعن الأسباب الرئيسة وراء قرار إقالته، شدد: "هذا السؤال يمكن لخوان لابورتا الإجابة عنه، لأنها أسبابه هو، وليس لدي خيار سوى قبولها، لم نكن قادرين على المنافسة ولم يكن ما فعلناه كافيًا للفوز بالألقاب هذا الموسم".
وعن عدم تنظيم حفل وداع له، أشار: "السؤال يمكن توجيهه أيضًا للرئيس، كنت أتمنى رحيلي في ظروف أخرى، كنت أؤمن بهذا المشورع ومتحمسًا للاستمرار".
واختتم: "لن تكون هناك مشكلة في التنازل عن آخر عام في عقدي، لقد قلت ذلك بالفعل من قبل، هذه الأمور ليست محل نقاش".